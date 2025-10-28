Empresas
Rutinas de belleza en el extranjero: una de las tendencias de viaje que marcarán 2026
Según el informe Travel Trends de Skyscanner, los viajeros cada vez buscan experiencias más personalizadas
Redacción
El turismo de belleza se ha convertido en un motor de decisión entre los españoles a la hora de elegir viajes en 2026. Comprar cosméticos, visitar centros de belleza o viajar para realizarse tratamientos específicos es una tendencia emergente para el 31% de los españoles que planea viajar el próximo año.
1 de cada 4 españoles afirma comprar productos de belleza locales que no encuentran en España y un 75% de la generación Z planea buscar algún tratamiento de belleza o tiendas de cosméticos durante sus viajes en 2026. Paula Cicuendez, farmacéutica y especializada en dermocosmetica considera que “cada vez más queremos dedicarnos tiempo para nosotros mismos y los viajes suponen la posibilidad de poder encontrar tratamientos o productos que no conocemos en nuestro país”
Junto con esta, otras seis tendencias marcan los gustos de los españoles según el estudio Travel Trends realizado por la plataforma Skyscanner. Según Rafael Olalla, experto en viajes para Skyscanner, los viajeros buscan conectar con sus pasiones: “con experiencias que les fomenten su propio bienestar, no tanto evadirse de la realidad sino extrapolar sus hobbies a los itinerarios de sus viajes”
La montaña, la literatura, los viajes en familia, los hoteles temáticos o los viajes en solitario para conocer gente también marcan tendencia en opinión de Rafael Olalla: “los viajeros están cambiando la forma de planificar sus viajes optando por itinerarios más selectos y más personales ya sea reconectar con la familia, visitar escenarios de grandes novelas o la montaña”.
El informe de Skyscanner analiza millones de búsquedas, reservas y encuestas a viajeros con el objetivo de descubrir cómo se transformarán los viajes el próximo año.
- Cazadores de Zamora denuncian numerosos robos y ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- El 'paraíso' de longevidad está en Zamora: tres de los 111 vecinos de este pueblo son centenarios
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: "La cuantía es desproporcionada"
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- ¿Por qué la Audiencia valida el maltrato a un niño de su profesora de Infantil?