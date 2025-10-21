El futuro de los pagos pasa por el uso de la IA y la tokenización de los pagos online

La inteligencia artificial, que previene el fraude y otras amenazas cibernéticas a la vez que asegura nuestras compras online, junto con la tokenización de pagos y soluciones como Clik to Pay o las passkeys, son claves para el presente y futuro del sector de los pagos. Estas tecnologías buscan que los pagos en línea sean tan seguros como los pagos sin contacto (contactless) en tiendas físicas, garantizando siempre una experiencia de usuario óptima y sin fricción en el ecosistema de pagos actual y futuro.

Estas son algunas de las principales conclusiones extraídas del Mastercard Innovation Forum España 2025, el evento insignia que celebra cada año Mastercard cuyo lema, este año, ha sido “Carrera hacia el futuro” que refleja el compromiso constante de la compañía con la innovación para impulsar soluciones que transformen la experiencia del pago y fomentar colaboraciones que generen valor en la sociedad, además de hacer un guiño al patrocinio a la escudería McClaren en la F1.

En su segundo Mastercard Innovation Forum como director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas reflexionó acerca de la evolución y el desarrollo que ha percibido tras su primer año completo al frente de la compañía en España. Durante su discurso introductorio, Juan Pablo hizo una reflexión sobre el presente en el que destacó el turismo, la movilidad o el comercio electrónico como las áreas en las que la compañía está apostando con el objetivo de hacer que los pagos sean más sencillos, seguros, inteligentes e inclusivos, y el futuro en el que “la transformación tecnológica nos está llevando a un comercio en el que entra con fuerza la inteligencia artificial a ayudarnos a hacer las compras y los pagos de forma más eficiente y segura pero también para prevenir los ataques cibernéticos”.

Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard España, en el Mastercard Innovation Forum 2025. / Redacción

Tecnologías emergentes que refuerzan la seguridad en el ecosistema de pagos

De hecho, las herramientas potenciadas por la inteligencia artificial para reforzar la seguridad en todos los procesos de pagos de empresas y consumidores, tuvo especial peso en las diferentes sesiones que se llevaron a cabo. En esta línea, Daniel Gillblad, Chief of AI en Recorded Future, una compañía de Mastercard, ahondó en la importancia de buscar constantemente soluciones disruptivas para no quedarse atrás con respecto al resto de competidores: “estamos trabajando con miles de agentes de IA para desarrollar herramientas que nos permitan automatizar procesos con el objetivo de proteger a nuestros clientes y ofrecer un mejor producto cada día”.

Tras estas reflexiones, Javier Torres Alonso, CISO de Allfunds, compañía que utiliza las soluciones de Recorded Future, conversó con Alberto López, VP de Fraude y Crimen Financiero de Mastercard en Europa acerca de la relevancia de establecer métodos de prevención fuertes y constantes para anticiparse al problema antes de que el daño ocurra.

Los dos expertos expresaron su visión compartida en torno a algunos aspectos como que “manualmente, sin ayuda de la IA, sería imposible hacer frente a todas las amenazas que registramos hoy y esperamos registrar en los próximos años”. “Para hacernos una idea, tenemos previsto que en 2029 el coste de los ciberataques supere los quince trillones de dólares”, añadió Alberto López.

En una de sus intervenciones, Javier Torres incidió en la relevancia de “no solo tener capacidad reactiva, sino que, al mismo tiempo y una vez asegurada esa parte, es necesario fortalecer los sistemas de prevención para anticiparse y ayudar a proteger el sector en general”.

Los neobancos y las finanzas del mañana

Anna Canela, CEO de imagin e Ignacio Zunzunegui, responsable de Growth para el sur de Europa en Revolut, reflexionaron en un panel moderado por Susana Rubio, VP de Productos y Soluciones de Mastercard en España, acerca de la fuerza y relevancia que están ganando los neobancos y entidades financieras innovadoras en el ecosistema actual de pagos, reflexionando acerca de las razones que motivaron su aparición y asentamiento en la industria.

Los dos participantes de la mesa redonda coincidieron en diversos puntos, como en que uno de los aspectos a los que el cliente da más valor es la sencillez del onboarding y la facilidad para navegar por nuestras aplicaciones, que es lo que, entre otras cosas, nos está diferenciando de la banca tradicional.

Anna Canela destacó que “en el sector bancario llevamos muchos años utilizando la IA en muchos procesos, pero los nuevos agentes nos han permitido implementar nuevas funcionalidades, por ejemplo, en la atención al consumidor y en la asistencia a gestores especializados, sin olvidar la importancia de la atención humana”.

Por su parte, Ignacio Zunzunegui recalcó que “la IA tiene muchos usos en este sector y el desafío es que el cliente lo use en el día a día. Desde Revolut queremos posicionarnos en este campo como un referente en el sector”.

El comportamiento del consumidor nacional y europeo ante las tendencias económicas

Mastercard invita, de forma recurrente, a Natalia Lechmanova, Chief Economist en Europa del Instituto Económico de Mastercard, para aportar datos sobre el consumo en nuestro país y en el viejo continente y de las tendencias en esta área en los próximos meses. Así, Natalia señaló que ha sido un año en el que el sector financiero español ha estado guiado por el turismo y el comercio electrónico y que “los españoles han aumentado el gasto con respecto a 2024 en experiencias como viajes nacionales, belleza personal, experiencias en vivo y comidas en restaurantes”.

Por otro lado, la economista analizó los cambios detectados a lo largo del último año a raíz de los aranceles, especificando que “las economías de países como Finlandia, Alemania y Austria son las más afectadas en Europa por medidas comerciales, mientras que la española es la cuarta economía que más está creciendo por detrás de Croacia, Rumanía y Dinamarca”.

Cómo encontrar lazos entre la mente del consumidor y la IA

Shivvy Jervis, referente global en inteligencia artificial y neurociencia, dio una de las conferencias centrales del evento, enfocada en cómo la mente humana se relaciona con la inteligencia artificial y cómo las compañías pueden buscar formas de explotar estas conexiones. Según afirmó la experta, “enfocar el momento actual como una lucha entre humanos e inteligencia artificial es un error, ya que realmente se trata de humanos contra propios humanos que estén dispuestos a incorporar la inteligencia artificial dentro de sus habilidades a nivel laboral y personal”.

Desde la Tierra hasta el espacio, la historia de Jesús Calleja

Como colofón de la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una charla inspiracional de Jesús Calleja, presentador de televisión y aventurero, que compartió cómo su carácter intrépido le ha llevado a vivir experiencias inigualables en multitud de lugares del mundo, hasta el punto de haber viajado fuera de él. En palabras de Calleja “la ilusión, la alegría, el talento, la humildad y el esfuerzo son los valores indispensables para no dejar nunca de encontrar situaciones innovadoras y disruptivas que puedan hacernos evolucionar, ya sea en el ámbito empresarial o personal”.

Una demostración de las líneas de trabajo más innovadoras de Mastercard

Durante la mañana del evento, en el espacio de demos, Mastercard presentó sus últimas innovaciones relacionadas con varios de los temas abordados durante la jornada, como la ciberseguridad y el agentic commerce.

Además, la compañía dio a conocer sus soluciones centradas en ofrecer herramientas inteligentes para agilizar los pagos en tiendas y cafeterías de forma inclusiva, gestionar suscripciones digitales desde la app bancaria o reforzar los métodos de pago B2B, entre otras.