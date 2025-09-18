Madrid y País Vasco lideran la percepción ciudadana de la mejor sanidad pública en España, según un estudio de Ipsos

La sanidad pública se consolida como una de las grandes preocupaciones de los españoles, ya que un 48% la sitúa entre los principales problemas en su comunidad autónoma, solo superada por la vivienda (53%) y por delante del desempleo (42%).

Son los datos del estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España, realizado en julio y basado en 6.000 entrevistas, que señala la percepción general de la sanidad pública como moderadamente positiva, con una nota media de 6,6 sobre 10.

La vivienda es la principal preocupación en la mayoría de las comunidades autónomas, con máximos en Baleares (73%) y La Rioja (82%). Por su parte, la inquietud sanitaria alcanza niveles especialmente altos en La Rioja (62%), Asturias, Andalucía (57%) y Castilla y León (56%), mientras que el desempleo sigue siendo una prioridad en Extremadura (57%), Castilla y León (46%) y Castilla-La Mancha (45%).

Madrid, junto con País Vasco (27%) y Cataluña (20%), encabeza el ranking de comunidades mejor valoradas en materia sanitaria por el conjunto de los españoles. En el extremo contrario, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias son señaladas solo por un 2% como las que tienen mejor sanidad.

El estudio muestra, además, que Baleares y Madrid son las comunidades autónomas con mayor proporción de ciudadanos que puntúan su sanidad como sobresaliente (22% y 21%), muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 16%. Les siguen País Vasco, Castilla y León y Extremadura (10%), mientras que los andaluces y castellanomanchegos son los menos proclives a señalar excelencia (13%).

El principal activo del sistema son los profesionales: la profesionalidad y capacitación del personal médico y de enfermería alcanza una nota de 7,6, con un 35% de calificaciones de sobresaliente, porcentaje que supera el 40% en Navarra, Madrid y País Vasco.

Por el contrario, las listas de espera son el aspecto peor valorado, con una nota media de 4,7 y apenas un 6% que lo considera sobresaliente. En este ámbito, Madrid y Extremadura son las comunidades más satisfechas, mientras que Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria muestran los niveles más bajos.

Según Silvia Bravo, directora de Investigación de Ipsos, “la percepción ciudadana muestra un sistema con grandes fortalezas en el capital humano sanitario, pero con un desafío persistente en la gestión de tiempos de espera, que concentra el mayor descontento”.

Lista de Espera

Los problemas de acceso se centran en dos cuestiones principales. Por un lado, el 60% de los usuarios de la sanidad pública señala las listas de espera para intervenciones, consultas o pruebas como la mayor dificultad y, por otro, un 53% denuncia problemas para conseguir citas en atención primaria o especializada. Otros obstáculos, de menor peso, son las dificultades del sistema de cita online (34%) o los cambios frecuentes de personal asignado (31%).

En los últimos dos años, la mayoría de los españoles percibe un empeoramiento en los tiempos de espera, aunque algunas comunidades destacan en positivo: Cantabria, Baleares, Madrid y Murcia presentan una mayor proporción de ciudadanos que señalan mejoras. Aun así, existe un escepticismo generalizado respecto a las medidas para reducir las listas de espera, ya que la mayoría considera que no generan resultados visibles.

Para Silvia Bravo, “aunque algunas regiones como Madrid, Baleares o Murcia muestran avances, el sentimiento dominante en España es que los tiempos de espera han empeorado, lo que refuerza la necesidad de medidas más efectivas”.