Con la llegada del verano comienza la preocupación por coger un buen moreno pero siempre con precaución. La realidad es que el cabello sigue estando en un segundo plano frente a la piel. Solo el 27% de las mujeres en España protege su cabello como protege su piel del sol.

Según Natalia De la Vega, fundadora de los centros de belleza y estética Tacha Beauty, “el pelo hay que protegerlo del sol exactamente igual que la piel, de hecho envejece aún más. Nutrirlo y protegerlo es clave. El cabello es el gran olvidado”.

El 69% de las mujeres protege su piel, pero no su pelo. Son las conclusiones generales del estudio sobre el cuidado capilar en verano de las mujeres españolasrealizado por Pantene.Las encuestadas afirman no encontrar productos adecuados o no saber lo importante que es proteger el pelo del sol. Solo un 44% utiliza productos protectores antes de la exposición solar.

Paula Echevarría asegura que “ella siempre protege su pelo en verano y que una buena hidratación es una rutina clave para evitar los daños del sol”.

Por su parte Violeta Mangriñán “cree que cada vez hay más conciencia y la gente cuida más su pelo estos meses, pero no lo protege”.

Después de verano, un 42% se arrepiente de no haber protegido mejor su cabello durante los meses de sol.¿Por qué esperar a reparar daños cuando podemos empezar a protegerlo?