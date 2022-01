Los Premios CEU Ángel Herrera celebran esta edición su XXV aniversario. Unos premios que nacen con el objetivo de reconocer la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad.

El Premio CEU Ángel Herrera Ética y Valores, ex aequo, ha recaído este año en el cantante José Luis Perales y el cardiólogo Valentín Fuster. En declaraciones sobre esta distinción y sobre la relevancia de la formación en valores, el autor y cantante ha comentado: "Las carreras de humanidades son fundamentales ya que aportan valores que debemos tener si queremos que la sociedad funcione, sea lógica y solidaria".

Fundación Vodafone ha sido la entidad galardonada este año en la categoría de Colaboración Empresarial con el Sector Educativo. Por otro lado, el Premio a la Innovación Educativa en el Sector Tecnológico en esta edición ha sido para Samsung, concretamente para su proyecto Samsung Smart School, que pretende reducir la brecha tecnológica.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha premiado también a dos de sus mejores Alumni: en la categoría Alumni Junior a Oriol Reull, ex director general de Too Good To Go España y cofundador de Roots Mindfoodness, y en la categoría Alumni Senior, a la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. Esta última declaraba en su entrevista que "Dentro de la sociedad española hay una enorme capacidad de trabajo y talento, una gran innovación que ayudará a la mejora de la economía en el futuro".

Este año se entrega por primera vez la categoría de Valores e influencia en redes sociales, entregada ex aequo a la influencer y madre de nueve hijos, Paloma Blanc (@7paresdekatiuskas), y al tenista Cisco García (@ciscogarve), que ha hecho hincapié en la importancia del ejemplo que se da a través de las redes: "Las personas que tenemos miles de seguidores tenemos que tener responsabilidad con lo que mostramos ya que estamos compartiendo este contenido con gente joven".

Por su parte, la Fundación Síndrome de Down Madrid ha recibido el premio en la categoría Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Emprendimiento Social por su proyecto RED, salvar vidas. Asimismo, el CEU ha querido reconocer la labor periodística en el mundo educativo. Por ello, el Premio CEU Ángel Herrera al Mejor Trabajo Periodístico en Materia Educativa ha sido para la periodista Josefina G Stegmann, por su artículo titulado "A estos niños les han arrancado parte de sus vidas" sobre las consecuencias educativas de la erupción del volcán de la Palma. Por último, la Fundación Ignacio Larramendi y el Camino de Santiago han sido premiados ex aequo en la categoría de Difusión de la Cultura Católica.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha querido agradecer a los premiados su labor y ha recalcado la importancia de su trabajo en la promoción del bien común.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, con más de 85 años de historia, es el grupo educativo privado más grande de España y cuenta con centros que cubren todas las etapas educativas. Los Premios CEU Ángel Herrera nacen con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los diferentes centros del CEU y desde hace varias ediciones, premian también la labor de personas e instituciones externas.