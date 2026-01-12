El águila imperial alcanza su máxima expansión histórica en Zamora

La expansión del águila imperial en Zamora ha alcanzado su máximo histórico con la presencia en catorce territorios en 2024, de acuerdo con los datos del último censo realizado por la Junta en el marco del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León con el trabajo de técnicos, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente.

Se confirma así la expansión del águila imperial en Zamora, donde un año antes estaba en diez territorios, destacando la comarca de La Guareña, que linda con el noroeste de la provincia de Salamanca, con un significativo aumento de la colonización de la especie.

Mapa de la expansión del águila imperial en Castilla y León / Cedida

En el último estudio realizado por personal de Medio Ambiente de la Junta se ha llevado a cabo el control de la reproducción en seis de esos territorios, registrando un total de siete pollos volados, por lo que la tasa de productividad es de 1,17 pollos por pareja.

La primera pareja de águila imperial nidificante en la provincia de Zamora se localizó en el año 2018, con un resultado de dos pollos volados. En los años siguientes, esta pareja ha continuado reproduciéndose en el mismo territorio, sacando al menos un pollo adelante, destaca el informe de la Junta.

En los años 2020 y 2021 el número de parejas reproductoras en la provincia de Zamora ascendió a dos, para ampliarse hasta cinco parejas durante el año 2022. En el año 2023 la población se multiplicó hasta un total de diez territorios, cifra que se mantiene en aumento tras los 14 territorios identificados en el año 2024.

De esos 14 territorios localizados en el año 2024, cuatro alguna Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) de la provincia de Zamora, como son las Lagunas de Villafáfila, Llanuras del Guareña y Penillanuras Campo-Sur, compartido en este último caso con la provincia de Valladolid.

Expansión del águila imperial en Zamora / Cedida

La conclusión de la Junta de Castilla y León es que este rápido aumento del área de distribución del águila imperial, que se extiende a toda la Comunidad Autónoma, "puede estar relacionado con la implantación de las diferentes medidas de conservación y disminución de la mortalidad, llevadas a cabo en el entorno de las áreas de nidificación, junto con la recuperación en extensión y abundancia de las poblaciones de conejo silvestre en determinadas áreas de la cuenca del río Duero".

En el conjunto de Castilla y León los resultados del seguimiento muestran una evolución muy positiva de la especie, que ha pasado de registrar su mínimo histórico, con 16 parejas entre los años 1997 y 1999, a alcanzar 29 territorios en 2005; 45 en 2010 y 68 en 2015, superando el centenar de territorios a partir del año 2019. En 2024 se localizaron un total de 191 territorios en Castilla y León, distribuidos entre las provincias de Segovia (59 territorios), Ávila (47), Valladolid (40), Burgos (14), Zamora (14), Salamanca (12) y Palencia (5).