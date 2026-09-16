La Virgen del Monte Carmelo "reina" en este pueblo de Zamora

La Villa de Tábara conmemora este fin de semana los 78 años de devoción a la Virgen del Monte Carmelo, nacida allá por 1948, tras la promesa hecha por una devota tabaresa tras ver salir a su marido de una complicada operación a vida o muerte en plena posguerra.

La hermandad, mixta desde su creación y con más de 600 miembros, durante sus primeros 76 años estuvo dirigida solamente por varones y vive ahora una nueva etapa con una Junta Directiva integrada solamente por mujeres: Emma Peña (presidenta), Jone Alonso (secretaria), Berta Rodríguez (tesorera) y Tania Ratón (vocal).

Desde la izquierda, Emma Peña, Jone Alonso, Berta Rodríguez y Tania Ratón / Chany Sebastián

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Carmen ya tiene listo el programa oficial de actos religiosos y lúdicos que cada año atraen a la práctica totalidad de los tabareses y tabaresas, así como a devotos de otras localidades del entorno de la Sierra de la Culebra. La antigua iglesia del Marquesado de Tábara, dedicada a la Virgen de la Asunción, acogerá a las 18.00 horas del sábado el rosario y la novena. La fiesta continuará por la noche en la Plaza del Reloj con la animación del DJ Blind. Música y baile servirán para abrir una noche festiva en la que los Mayordomos de la Cofradía ofrecerán un refresco a todos los presentes.

Llegados a la jornada dominical, será abierta por los repiques de campanas de la Asociación Cultural Campaneros Zamoranos. A las 12.30 horas se saldrá para recoger en sus casas primero al mayordomo y luego al párroco. La santa misa será a las 13.00 horas con la actuación del coro “A nuestro aire” y procesión con la “Danza del Paloteo Tabaresa”.

Cofrades, devotos y visitantes tendrán así la oportunidad de acompañar a la Virgen del Carmen en su tradicional recorrido por las calles del pueblo. Finalizado el desfile procesional se procederá al reparto de los ramos que adornan el carro de la Virgen del Carmen. Para los devotos, un recuerdo sencillo pero cargado de significados que muchas familias quieren llevar a sus casas.

La comida de hermandad y convivencia tendrá lugar en el Auditorio Municipal “Leticia Rosino”, preparada por el Centro de Turismo Rural “El Roble” que dirige Maite De Dios, a base del ancestral plato alistano de arroz a la zamorana, pollo con patatas panaderas y tarta de chocolate.

Durante toda la jornada habrá un tren turístico recorriendo la Villa de Tábara. Se trata de un servicio que está pensado muy en particular para aquellas personas que tengan mayores problemas a la hora de realizar largos desplazamientos a pie y quieran asistir a la procesión, a la comida en la periferia urbana o al resto de las actividades.