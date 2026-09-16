Viapis, el proyecto transfronterizo que lidera Tábara con la Universidad de Braganza para poner en valor la apicultura

El Ayuntamiento de Tábara, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez Núñez, lidera “Viapis”, un interesante y ambicioso proyecto transfronterizo apícola entre España y Portugal que contará con una inversión económica de más de 745.000 euros para poner en valor la apicultura y las abejas en un paraíso natural de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados en espacios protegidos como la Sierra de la Culebra, Montesinho y Lago de Sanabria.

La Red de Cooperación para el Desarrollo de la Apicultura Sostenible: Autopista de Polinizadores se enmarca dentro de la octava convocatoria del Programa de CooperaciónTransfronteriza Interreg España-Portugal bajo el lema "Un territorio, dos pises, una meta", cofinanciado por la Unión Europea.

Los ayuntamientos sanabreses de Porto y Puebla, la Federación Nacional de Apicultores de Portugal (FNAP), la Universida de Politécnica de Bragança (UPB) y la Cámara Municipal de Bragança conforman el resto del equipo de Viapis que tuene a Tábara de coordinador, una iniciativa transfronteriza que echará andar el mediodía del jueves en el Centro de Interpretación de los Beatos de Tábara situado en la iglesia de Santa María junto a la travesía de la Nacional 631

Viapis es una iniciativa de cooperación transfronteriza entre la provincia de Zamora (zona oeste) y Tras so Montes (concelho de Bragança) para impulsar un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la apicultura con un presupuesto total de 745.183 euros, cofinanciados con fondos Interreg de la Unión Europea.

Este proyecto de Viapis presentado por la consultora IRMA (Instituto de Restauración y Medio Ambiente) de León busca fortalecer la economía local desde el desarrollo de la apicultura así como proteger la biodiversidad y combatir la despoblación.

Apicultores en la Sierra de la Culebra / Ch. S.

“Nuestra apuesta es clara y decidida por Viapis para el que contamos con el mejor plantel posible de socios. Desde la Reserva de la Sierra de la Culebra hasta el corazón del parque natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto o al Parque Natural de Montesinho nos contemplan casi 2.000 kilómetros cuadrados ininterrumpidos de naturaleza protegida y de un incalculable valor, una extensión similar a la provincia de Gipuzkoa o al área metropolitana de Madrid’, explica el alcalde de Tábara Antonio Juárez Núñez.

Entre las previsiones está la realización de varios estudios de mercado para la comercialización de una línea de innovadores bioproductos apícolas de alto valor con ingredientes como el propóleo, el polen, el pan de abeja, la cera o la miel, así como cursos de formación en la elaboración de estos bioproductos. También se llevarán a cabo paquetes ecoturísticos que conectarán la experiencia apícola con el patrimonio natural y cultural de la región. Por otra parte se realizarán diferentes talleres de restauración de colmenas antiguas.

“Por nuestra parte completaremos la Autopista Internacional de Polinizadores (AIP-NORTE) que unirá Puebla de Sanabria con Bragança. Hasta ahora, el primer tramo hasta la frontera ya lo asumió el año pasado el ayuntamiento de Puebla de Sanabria’, explica Manuel Gonçalves, presidente de la Federación Nacional de Apicultores de Portugal (FNAP).

Otro punto importante de Viapis lo conforma la promoción de la conservación de los polinizadores autóctonos mediante hoteles y jardines, reforestando un extenso territorio con flora melífera y polinífera, creando de esta forma corredores ecológicos que ayuden también a luchar contra los grandes incendios de los últimos años.

Entre las actuaciones previstas sobresalen asimismo los talleres de cocina a desarrollar con restaurantes de la zona, las charlas en colegios de ambos lados de la frontera, cursos de formación apícola, apiarios pedagógicos, un banco genético con abejas autóctonas seleccionadas y monitorizadas así como un masivo Festival de Polinizadores.

Entre los alistanos, sanabreses y trasmontanos, conscientes de vivir en uno de los mayores y mejores paraísos en biodiversidad de fauna y flora de la Península Ibérica, satisfacción general por la llegada de Viapis y muy ilusionados por los objetivos que se marca a corto, medio y largo plazo: porque las abejas fueron, son y siempre serán parte imprescindible de una biodiversidad que ha sobrevivido durante siglos y que entre todos podemos y debemos de conservar".

Detrás del proyecto está el Instituto de Restauración y Medio Ambiente de León creado en 1993 por el ingeniero Juan Antonio Sánchez Rodríguez y que desde sus inicios estuvo ligado a la comarca natural de Alistre, Tábara y Alba a través de Adata siendo gerente Germán Cerro Olmedo.