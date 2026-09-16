José Barbero, un talentoso niño de la guerra que repartió cartas y construyó carros en Sayago

Un siglo de vida, ya casi 101 años, contempla a José Barbero Montero el vecino más longevo de Bermillo de Sayago, su actual lugar de residencia desde que la edad le obligara a dejar su casa de Villamor de Cadozos. Puede que en la memoria de muchos sayagueses permanezca el recuerdo de José Barbero como cartero que estuvo por Bermillo, Almeida y los pueblos ribereños del embalse de Almendra, Carballino, Salce y Roelos que recorrió durante años llevando los fajos de correspondencia.

Pero la trayectoria vital de este sayagués centenario, de envidiable salud y preclara memoria, transita desde aquel niño que no levantaba dos palmos y ya pastoreaba con las ovejas para llevar el pan a casa, hasta el brillante cabo del Ejército que dejó una estela de "noble servicio y lealtad" en su destino del Parque Movil y Automovilismo en Tetuán, como acreditan los escritos del comandante jefe que el anciano guarda con mimo en una carpetilla.

José Barbero con su hija Lourdes, con la que vive / I. G.

No se sabe hasta qué punto el temprano viaje transoceánico que le trajo desde Cuba hasta Villamor de Cadozos marcó la intensa vida de José, Pepe Barbero. Pues fue en la isla caribeña –en Camaguey– donde vino al mundo el 1 de diciembre de 1925. Allí emigraron sus padres en busca de mejor vida y de allí partieron cuando el tercer hijo de siete hermanos era un bebé. "Me bautizaron y nos volvimos, así que tendría yo un mes o dos" cuenta el único superviviente de la saga desde la casa de Bermillo donde vive con su hija Lourdes.

Y fue así como la familia volvió a la casa de Villamor de Cadozos, donde el padre, Antonio Barbero, regentó una carpintería y allí le salieron los dientes al avispado niño José. "Como éramos muchos, siendo un chaval me llevaron a una dehesa de Ledesma para cuidar al ganado. Pero estalló la guerra, se llevaron a los hijos del dueño y el hombre se quedó descalzo, así que me tuve que volver a casa" recuerda el anciano.

El joven José Barbero durante la mili / Cedida

Sin apenas tiempo para ir a la escuela, José se puso ayudar a su padre en la carpintería donde mostraba maneras con el manejo de las herramientas, aunque de nuevo estaba llamado a llevar el pan a casa y se fue de criado a una dehesa de Escuadro. "Allí sí que pasé hambre; estuve un año cuidando las ovejas, dormía en una cabaña, por la mañana me llevaban una cuernica con cuatro patatas fritas y ya para todo el día".

Escapó de aquella miseria al vecino pueblo de Almeida, "donde me trataron mejor, me daban de comer bien, nada que ver con lo otro". Pero el chaval se fue haciendo mayor y entró a trabajar en la carpintería familiar, donde José ayudaba a su padre a construir carros y, algo muy importante para saciar la curiosidad y las ganas de aprender, coincidió con un maestro "muy bueno que me enseñó a dividir bien, a multiplicar; aprendí una barbaridad" recuerda sobre aquel referente intelectual que enriqueció la escueta formación del niño de la guerra.

José Barbero con algunos trabajos de mandera en miniatura / I. G.

Una base educativa que complementaría años más tarde en la mili, donde despuntó entre la legión de soldados superando los exámenes para cabo del Ejército. "Me sabía los artículos como el padrenuestro, es que había mucha gente analfabeta, antes casi ni se iba a la escuela". Pepe Barbero, que enviudó hace años de Amelia Tomás y fue padre de tres hijos, guarda buenos recuerdos de aquella etapa militar, donde llegó a ser un cabo respetado y apreciado por sus mandos. Recibió la Medalla de África y acreditó una "excelente conducta", tanto "en los cometidos propios de su empleo, como los de Oficial de 1ª en el Taller de Carpintería" detallan las cartas de los mandos que el anciano muestra con orgullo.

"Me hubiera gustado entrar en la Guardia Civil como mi hermano el mayor pero el segundo, que se llamaba Angelito, tuvo un accidente mortal en los Saltos de Iberduero; luego mi padre enfermó cuando yo estaba en la mili y tuve que volver al pueblo a hacerme cargo de la carpintería" explica con los ojillos vidriosos. Se emociona quien también fue en su juventud Juez de Paz del pueblo. "Me decía mi madre, mira que si te vas tú también hijo… Total, que me quitaron la intención y me quedé con la carpintería. Trabajé mucho, hice bastante carros, alguno todavía rueda por estos pueblos" evoca José Barbero sobre una etapa laboral no sería la última. "Me ha tocado de todo, aunque he tenido buena cabeza".

José Barbero sentado a la puerta de casa / I. G.

Semejante espíritu inquieto no se podía resistir a la tentación de nuevos desafíos, por eso cuando salió una plaza vacante de Correos el carpintero no se lo pensó dos veces. Se presentó y alternó durante unos años la cartería con la carpintería hasta que tuvo la oportunidad de entrar como funcionario y dedicarse por completo al oficio de cartero hasta su jubilación.

José recuerda aquellos recorridos, primero con una moto y luego con un Dos Caballos, por los pueblos de Sayago donde igual repartía cartas, paquetes o el giro postal llevando "mucho dinero encima". Muchas veces hacía favores al vecindario llevando medicinas y recados. El anciano muestra con orgullo la carta que le envió la directora comercial de Correos hace unos años, agradeciendo su "dedicación, entrega y compromiso" por la "labor diaria, más allá de la simple entrega de cartas… Gracias por tu trabajo impecable, por tu calidez humana y por ser un referente de compromiso y profesionalidad".

Sentidas palabras para el señor Pepe a las puertas de su 101 aniversario y agraciado con una salud de hierro que le permite pasear a diario del brazo de su hija Lourdes y entretenerse con la lectura de un libro. Porque también tiene buena vista.