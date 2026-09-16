Declaración de zonas gravemente afectadas por los incendios de Fermoselle, Rosinos de Vidriales y Litos: ¿Qué implica la medida?

Los territorios perjudicados por los incendios forestales de Fermoselle, Rosinos de Vidiriales y Litos han sido declarados zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. Así lo acordaba ayer el Consejo de Ministros, que incorpora los tres episodios adversos ocurridos este verano en la provincia de Zamora entres los 112 registrados en catorce comunidades autónomas, la mayoría entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026. La decisión habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha distintas líneas de ayuda para compensar los perjuicios sufridos por personas o instituciones.

En los incendios registrados en la provincia de Zamora -Santibáñez de Vidriales (Rosinos de Vidiriales), Ferreras de Abajo (Litos) y Fermoselle- se han producido daños en infraestructuras y en bienes públicos y privados, "que justifican la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales".

Fermoselle

En el caso de los Arribes del Duero, la magnitud del incendio forestal declarado el pasado 29 de julio en el término de Fermoselle llevó a este Ayuntamiento a solicitar la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para las zonas afectadas en base a "daños que han tenido un importante impacto en nuestra comarca, especialmente en los sectores vitivinícola, olivarero y ganadero, además de afectar a las condiciones de vida de la población y provocar interrupciones de servicios esenciales, como el suministro eléctrico y las comunicaciones".

El incendio provocó el confinamiento de Fermoselle y Fariza y la evacuación de un millar de personas de 12 núcleos de población: Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Záfara, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Muga de Sayago y Tudera. El fuego arrasó alrededor del diez mil hectáreas, la mayoría en el Parque Natural Arribes del Duero.

Rosinos de Vidriales y Litos

El incendio declarado en la tarde del 15 de julio en las inmediaciones de Rosinos de Vidriales, en el municipio de Santibáñez de Vidriales, quedó controlado apenas dos horas después de su inicio, gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción, afectando a unas 12 hectáreas. Las llamas llegaron a cruzar la carretera y alcanzaron las inmediaciones de la localidad, aunque finalmente pudieron ser detenidas “a las puertas del pueblo”.

En el caso del Litos, en el municipio de Ferreras, el fuego comenzaba pasadas las dos de la tarde del 22 de julio en las inmediaciones del pueblo. La rápida intervención del amplio operativo de medios humanos, terrestres y aéreos desplegados permitió controlar el fuego apenas dos horas después y declararlo extinguido sobre las 20.00 horas. Hasta el lugar se desplazaron 18 medios entre ellos siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, dos ELIF y dos helicópteros.

Efectividad de las medidas

El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declaran zonas gravemente afectadas por una emergencia "la efectividad de las medidas de ayuda y recuperación quedará supeditada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en cada una de las correspondientes líneas de ayuda".

Asimismo, una vez que esta Administración General del Estado disponga de una evaluación más completa de los daños producidos, realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas, este Acuerdo podrá complementarse con medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo que resulten necesarias para favorecer el retorno a la normalidad.

En concreto, todas las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos en cualquiera de estos episodios pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ayudas destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y/o de bienes para la respuesta a la emergencia.

Además, tras el acuerdo adoptado este martes, el Ministerio del Interior estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.

Exención y reducción de impuestos

Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios amparados por al acuerdo adoptado hoy.

En este sentido, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía. También se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.