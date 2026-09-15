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Tábara ofrece “Rutas del Bienestar” todos los martes

El objetivo es acercar a la Villa actividades orientadas a mejorar el bienestar emocional y social, fomentar el apoyo mutuo y promoviendo hábitos saludables.

Iglesia de Tábara

Iglesia de Tábara / Chany Sebastián

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Chany Sebastián

Chany Sebastián

Tábara

Desde el pasado 8 de septiembre, el Club del Jubilado de Tábara, situado en el Edificio del Reloj acoge todos los martes, de 12.00 a 13.00 horas, el programa “Rutas del Bienestar”, cuyo objetivo es acercar a la Villa actividades orientadas a mejorar el bienestar emocional y social, fomentar el apoyo mutuo y promoviendo hábitos saludables.

Organizado por la Fundación Intras, el Ayuntamiento de Tábara y la Diputación de Zamora, esta iniciativa ofrece apoyo psicológico y apoyo mutuo (sesiones grupales para compartir experiencias, fortalecer estrategias de afrontamiento y reducir el aislamiento), gestión emocional y habilidades opcionales (talleres prácticos para aprender estrategias de autocuidado, manejo del estrés y mejora de relaciones) y talleres de actividad física (sesiones grupales dirigidas por especialistas para mejorar la capacidad funcional, aliviar el dolor y promover hábitos saludables.

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No se trata únicamente de hablar sobre bienestar, sino también de aprender recursos prácticos que ayuden a afrontar mejor determinadas situaciones y a mejorar la calidad de vida al proporcionar herramientas que podrán aplicarse posteriormente en la vida cotidiana.

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