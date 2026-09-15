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Sacerdotes de Zamora, Nigeria y Tanzania atienden medio centenar de parroquias de Aliste

El Equipo Misionero de Teo Nieto asume las parroquias que deja libres el cura de Mahíde

El grupo tiene como objetivo que todos los pueblos mantengan actos religiosos

Teo Nieto Vicente y su equipo asumen las 53 parroquías del cura de Mahíde tras su retiro

Teo Nieto Vicente y su equipo asumen las 53 parroquías del cura de Mahíde tras su retiro

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Teo Nieto Vicente y su equipo asumen las 53 parroquías del cura de Mahíde tras su retiro / Ch. S.

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Chany Sebastián

Chany Sebastián

Flechas / Villarino de Manzanas

La jubilación por motivos personales y de edad de dos de los curas más históricos y queridos del Arciprestazgo de Aliste y Alba, Pablo Cisneros y Marcelino Gutiérrez, traerá consigo una reestructuración pastoral en las antiguas vicarías del Arzobispado de Compostela, que integran a 84 parroquias alistanas y albarinas.

El obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera, hará públicos y oficiales en los próximos días los nuevos nombramientos, pero la realidad es que los cambios ya se han ido produciendo a lo largo del pasado fin de semana. Las diez parroquias que hasta el pasado mes de agosto atendía Marcelino Gutiérrez serán llevadas a partir de ahora por el Equipo Misionero de Aliste que, compuesto por un grupo de laicos (celebrantes de la palabra), dos religiosas, varios sacerdotes y un diácono, realizan una incesante e intensa labor para llegar a todos los pueblos, muy en particular los fines de semana.

De ellas, nueve pertenecen al Arciprestazgo de Aliste: Figueruela de Arriba (Santa Irene), Figueruela de Abajo (Santiago Apóstol), Riomanzanas (Virgen de la Asunción), Flechas (Virgen de la Encarnación), Gallegos del Campo (San Félix), San Pedro de las Herrerías (San Pedro), Pobladura (Virgen de la Asunción) y Mahide (Santa María Egipciaca). La décima es Boya, perteneciente a la Diócesis de Astorga que, como hasta ahora, se atenderá desde Aliste.

Teo Nieto Vicente ya oficiaba el sábado misa ante sus nuevos feligreses en Riomanzanas y el domingo hasta seis eucaristías, de ellas cinco en parroquias atendidas durante décadas por Marcelino: Figueruela de Arriba, Gallegos del Campo, Pobladura, Villarino de Manzanas y Flechas. Emotivo recibimiento en Flechas donde los 15 residentes el fin de semana acudieron a dar la bienvenida a Teo, lo mismo que los de Villarino: “Damos las gracias por tantos años a don Marcelino y desde hoy aquí nos tiene don Teo para lo que necesite”.

Marcelino Gutiérrez seguirá viviendo en la Casa Rectoral de Mahíde, pueblo donde seguirá solo los actos religiosos a celebrar dentro de la iglesia, ya que debido a sus problemas de movilidad ya hace un tiempo que no participa en ritos como las procesiones.

Con los cambios, uno de los pueblos más satisfechos será Grisuela, cuya parroquia hace ya muchas décadas que no tenía cura propio residente allí. Esto será posible gracias al regreso al pueblo que le vio nacer de Pablo Cisneros, donde disfrutará de su retirada compartiendo aconteceres con sus paisanos y ayudando en la parroquia de Santa María Magdalena.

Equipo Misionero de Aliste

El Equipo Misionero de Aliste está compuesto por los sacerdotes Teo Nieto (párroco), Santiago Martín y José Alberto Sutil (vicarios), Kizito de Nigeria y Principius de Tanzania, además de por las religiosas sor Avelina y Sor Pilar y el diácono José Ramón Pérez Blanco.

Como apoyo está el cura viajero jubilado de Herrín de Campos (Valladolid) y alistano de adopción Pedro García. Tras viajar por Roma, México y Chile (estudios) se asentó en Madrid, conoció Aliste en 1980 (campamento de San Pedro de las Herrerías) y tras ser pregonero de la Semana Santa de Bercianos en 2017 es un alistano más.

En el caso de José Alberto Sutil, nuevo arcipreste de Aliste y Alba, es ya oficialmente el “párroco” de la Unidad de Acción Pastoral de Valer de Aliste (Fradellos, Puercas, Gallegos del Río, Bercianos, Flores y Domez de Alba). Simultáneamente, pasa a ser el “encargado” de las parroquias de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos de Aliste (Samir de los Caños, Castro de Alcañices, Brandilanes, Moveros, Ceadea y Arcillera) En la UAP de Fornillos, el diácono José Ramón Pérez (diácono) es el administrador parroquial. José Alberto tomaba en primer contacto con Ceadea, Arcillera, Castro, Brandilanes y Moveros.

Aparte del Equipo Misionero, en el resto de arciprestazgo, en la zona alistana, Agustín Crespo atiende como vicario las parroquias de la Unida de Acción Pastoral de Fonfría (Pino del Oro, Cerezal, Vide, Videmala, Villacampo, Bermillo de Alba, El Castillo, Carbajosa) y José Manuel Rubio es el párroco de San Boal de Villaflor y Santa Eulalia de Mérida de Ricobayo, así como encargado de San José de Villanueva de los Corchos.

Noticias relacionadas y más

En el Arciprestazgo de Aliste y Alba, con 8.224 feligreses, la mayor parte de ellos de la tercera vedad y muchos octogenarios, nonagenarios e incluso centenarios, la despoblación rural y el elevado envejecimiento de la población residente ha situado bajo mínimos a los nacimientos y bautizos en los pueblos, incrementándose los fallecimientos y funerales. Raro es el día en que las campanas de algún pueblo alistano no “Ecuerdan” (Toque Fúnebre) llamando al luto y a la despedida de alguno de sus vecinos de toda la vida.

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