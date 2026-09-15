La recolección de uva en la DO Tierra del Vino roza el 40% en una campaña ampliada por la falta de mano de obra

La Denominación de Origen Tierra del Vino encara su cuarta semana de vendimia con más de 200.000 kilogramos de uva recepcionada, lo que supone el 40% con respecto a la estimación realizada por parte de las bodegas que esperan alcanzar los 520.000 kilogramos de uva a cierre de campaña.

Una previsión enmarcada en una vendimia adelantada que vuelve a batir récord con respecto a la campaña pasada. Hasta ocho días se ha adelantado la primera bodega que comenzó a recolectar los primeros racimos el pasado 20 de agosto. La maduración acelerada de la uva provocada por el aumento de las temperaturas y las olas de calor extremo ha hecho que el periodo medio de recolección casi se haya duplicado pasando de los "veintitantos o 30 días como máximo" hasta superar los 50.

Es el caso de la pasada campaña, en la que la última bodega en recepcionar uva lo hizo a fecha 21 de octubre marcando una cosecha de 55 días frente a los 58 anotados en 2023 y los 52 días del año anterior. De hecho, ninguna campaña desde el año 2020 ha lograba bajar de las 40 jornadas de recolección de uva en la comarca vitivinícola.

Una situación que, matiza el gerente del Consejo Regulador, José Manuel Braña, viene condicionada no solo por las condiciones climáticas, también por la falta de mano de obra. Las cuadrillas cada vez más exiguas ante la progresiva jubilación de los temporeros y la falta de relevo generacional obligan a alargar el calendario de recogida hasta 15 días extra.

A día de hoy, las once bodegas acogidas al sello de calidad de Tierra del Vino ya están recogiendo uva con las variedades Tempranillo y Malvasía encabezando los pesajes con 35.719 y 114.683 kilogramos respectivamente para las principales variedades de uva negra y blanca. Por volúmenes de recepción, la DO ha confirmado la entrada de 4.350 kilogramos de uva Albillo, seguida del Verdejo con 2.760 kilogramos, Moscatel (1.835), Godello (1.343) y Palomino (1.110).

Pruebas

A la espera de ver cómo van evolucionando las fermentaciones de los vinos, las pruebas realizadas en los viñedos apuntan a la buena calidad de la uva, siguiendo la línea de las dos campañas anteriores. Detalla Braña la estabilidad en las cosechas en la zona durante la última década, que apenas han sufrido problemas de plagas, enfermedades ni de heladas tardías a finales de abril o inicios de mayo.

Las bodegas cosechan mirando al cielo. La preferencia una vez arranca la recolección es el tiempo estable dado que las lluvias podrían llevar asociadas enfermedades como la botritis (o moho gris), un hongo que se desarrolla cuando hay humedad alta sostenida, mala ventilación y tejido vegetal sensible y que es especialmente dañina en variedades como la Malvasía.