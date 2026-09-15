Pequeño descenso en los embalses de Zamora a la espera de las lluvias del otoño

El verano, al menos en cuanto a los calendarios se refiere, ya da sus últimos coletazos. Después de casi tres meses en los que las lluvias han sido escasas y los días de calor abundantes, los embalses de Zamora han vivido un pequeño repunte en los últimos días del periodo estival. Como ya se ha convertido en habitual durante los meses de verano, la reserva hídrica de la provincia ha experimentado en la última semana un ligero descenso antes de la llegada del otoño y a la espera de que las lluvias aparezcan en los últimos meses del año. Pese a ello, los pantanos zamoranos comienzan la segunda parte de septiembre por encima de la barrera simbólica del 50% de capacidad.

Una semana más, el martes ha marcado el día en el que se publican los datos semanales con los registros de 'llenado' del lunes, reflejando que la ocupación total de los embalses de Zamora se sitúa en el 54,84%, lo que supone una bajada de más de dos puntos respecto a la semana anterior (56,08%). Un descenso que comenzó en el ya lejano mes de junio y que, pese a tener algunos descansos, no ha cesado desde entonces. Después de esta nueva caída, los datos a mediados de septiembre se sitúan ligeramente por encima del mismo momento de hace un año (53,31%) y holgadamente por encima de la media de la última década (50,29%).

Agua embalsada en Zamora provincia y en el embalse de Ricobayo / embalses.net

Sin embargo, las malas noticias no hacen más que multiplicarse cuando se revisan los datos de los dos principales pantanos de la provincia. En el caso del embalse de Ricobayo, los buenos datos de la primera mitad del año fueron solamente un espejismo y la ausencia de lluvias en verano ha hecho que se encuentre al 52,66% de capacidad tras un nuevo descenso de más de dos puntos en la última semana. En cuanto al embalse de Cernadilla, mantiene la tendencia que ha tenido a lo largo de todo el curso ligeramente por debajo de los datos del pasado año, situándose ahora mismo en un cada vez más preocupante 24,31% de capacidad.

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Mientras que las dos principales reservas hídricas de la provincia reducen su almacenaje cada semana, el embalse de Valparaíso cobra cada vez más fuerza como 'motor' de los datos zamoranos, gracias a sus 160 hm3 ctuales, que se traducen en un 94,67% de ocupación. Similar es la situación en el caso de Villalcampo (95,45%), Nuestra Señora de Argavanzal (94,44%), y Castro (92,59%). La lista de embalses zamoranos la completan con unos números más humildes San Sebastián (41,30%) y Puente Porto (13,04%), cuya influencia sobre la capacidad total es menor debido a su escasa capacidad.