Cultura
Una nueva Escuela de Folclore Zamorano abre sus puertas en Tábara
Comenzará su andadura el 6 de octubre
La Villa de Tábara pondrá en marcha el día 6 de octubre una pequeña Escuela de Folclore Tradicional Zamorano que desarrollará su actividad este primer curso todos los lunes, de 18.00 a 19.00 horas, en el céntrico Edificio del Reloj, con clases impartidas por la joven folclorista natural de Samir de los Caños Martina Miguel, integrante desde sus inicios de la Agrupación Alistana de Folclore “Manteos y Monteras” con sede en Alcañices.
La nueva iniciativa, que cuenta con la organización y colaboración del Ayuntamiento de Tábara y de las Asociaciones Culturales “Magius” y “La Folguera”, está dirigida a todos los tabareses y tabaresas, niños, jóvenes y mayores, interesados en aprender, disfrutar y contribuir a conservar una de las expresiones más características de la cultura tradicional de la provincia de Zamora.
Bajo el lema “El folclore nos une”, la iniciativa pretende convertirse en un espacio para compartir y trasmitir los bailes tradicionales, manteniéndose vivo de esta manera un patrimonio etnográfico que ha pasado de padres a hijos y de abuelos a nietos generación tras generación. El precio de la inscripción es de 20 euros al mes. De momento ha sido tal el éxito que ya habrá que hacer dos grupos diferentes.
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