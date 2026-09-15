El ingeniero belga que ha descubierto el Puente Pino en su 112 aniversario: "¡Es una maravilla!"

No se esperaba Philippe Boeraeve semejante sorpresa. Navegando por el Duero en su recorrido hacia Oporto el ingeniero belga descubría ante sus ojos la majestuosidad del Puente Pino o Puente de Requejo. Y todo cuando se cumple el 112 aniversario de esta sensacional obra de ingeniería, inaugurada el 15 de septiembre de 1914, para salvar el cauce del Duero y comunicar las tierras sayaguesas con las alistanas, en pleno Parque Natural de los Arribes.

“¡Es una maravilla, sensacional!” reaccionaba Philippe Boeraeve desde el kayak al observar la imponente armadura que se esconde entre el gran cañón natural. “No conocía esta zona y es fascinante; el puente me gusta muchísimo, cómo es posible que hace más de un siglo se hiciera esta obra de ingeniería” expresaba este profesor de Construcción y Doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lieja, que realiza el recorrido por el Duero con Zamora Natural hasta terminar en la desembocadura de Oporto, en aguas del Océano Atlántico.

“Queríamos conocer esta zona y buscando en Internet me gustó la travesía que organizaba esta empresa y aquí hemos venido. Ha sido todo un descubrimiento” relata el ingeniero, conocedor de otras zonas de la Península como Andalucía, donde recorrió en bici una vía verde, Cataluña o Aragón.

Grupo de turistas que navega por el Duero durante la comida en Villadepera; Philippe Boeraeve, al fondo a la derecha / Cedida

“Me gustan mucho los puentes, he visto muchos en Italia, Serbia, Francia, por muchos países de Europa y ha sido emocionante encontrar esta gran obra de ingeniería sobre el Duero. Me llama la atención el arco, la ligereza, el armazón; es un anciano de más de cien años y a la vez una obra muy moderna para su época que además está renovado. Hay puente por lo menos para otros cien años” describe Boeraeve emocionado mientras descansan de la travesía en Villadepera, donde el grupo de excursionistas belgas, portugueses y asturianos reponen fuerzas con una buena comida.

Hace dos años se llevaba a cabo una obra de restauración y el repintado de la estructura. Una calculada intervención, a la altura de la proeza constructiva de este gigante de hierro que terminó con el aislamiento secular de la comarca de Sayago, comunicando Villadepera y Pino y poniendo fin a las penalidades de quienes cruzaban el río en una barca vieja. Un trabajo complejo y minucioso que tiene un año por delante.

La navegación sobre el Duero ofrece una sensacional vista de las paredes de piedra en el majestuoso desfiladero y de la elevación del Puente Pino encastrado en la roca. Un viaducto de 190 metros de un solo arco parabólico de 120 metros de longitud con una estructura de acero, cuyos estribos del arco y los apoyos de los tramos rectos están construidos en hormigón, material novedoso a principios del siglo XX.

El extraordinario ingenio proyectado por el ingeniero José Eugenio Ribera que hace un siglo asombraba al mundo, 112 años después sigue siendo una obra señera de la ingeniería civil.