El granito de arena de Manganeses de la Lamprena contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha recibido un donativo de 5.355 euros procedente de la Marcha Solidaria celebrada en Manganeses de la Lampreana, una iniciativa impulsada gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana, la Asociación Cultural Las Flores y los vecinos y vecinas de la localidad.

La entrega del cheque solidario tuvo lugar en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, donde representantes de la organización de la marcha hicieron entrega de la recaudación obtenida durante esta actividad, que volvió a contar con una amplia participación y una gran implicación de toda la comunidad. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora se ha querido agradecer especialmente el compromiso del Ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana, así como el esfuerzo de la Asociación Cultural Las Flores y de todas las personas que han colaborado para hacer posible esta iniciativa solidaria.

“Acciones como esta demuestran la capacidad de movilización de nuestros pueblos y el enorme compromiso de la sociedad zamorana con las personas afectadas por el cáncer. Cada euro recaudado contribuye a seguir financiando investigación oncológica y a mantener nuestros servicios gratuitos de atención y acompañamiento a pacientes y familiares”, destacan desde la entidad.

Los fondos recaudados permitirán continuar desarrollando la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza en la provincia de Zamora, ofreciendo apoyo psicológico, atención social, acompañamiento, programas de prevención y promoción de hábitos saludables, además de impulsar la investigación en cáncer.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora reitera su agradecimiento a todas las personas participantes, voluntarias y colaboradoras que han contribuido al éxito de esta marcha solidaria, convirtiendo una jornada de convivencia y compromiso social en una importante muestra de apoyo a la lucha contra el cáncer.