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Agustín Alonso, el maestro zamorano asesinado en 1936 cuya memoria pide paso en las calles de Bembibre

Natural de Moraleja del Vino, fue juzgado por "auxilio a la rebelión" y asesinado el 15 de septiembre junto al entonces alcalde republicano de la localidad leonesa que sí cuenta con un espacio en el callejero

Fotografía del maestro Agustín Alonso Jambrina junto a sus alumnos y su mujer, Felicidad Castellanos.

Fotografía del maestro Agustín Alonso Jambrina junto a sus alumnos y su mujer, Felicidad Castellanos. / ARMH Memoria Histórica

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Estefanía Vega

Moraleja del Vino

La memoria del zamorano Agustín Alonso Jambrina busca hacerse un hueco en la memoria de la sociedad leonesa 90 años después de su ejecución. Maestro de profesión, fue juzgado y asesinado por “auxilio a la rebelión” junto al entonces alcalde republicano de Bembibre, Arturo García Alonso, quien cuenta con una calle dedicada. Un vacío que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica busca reparar.

Coincidiendo con el aniversario de su ejecución el 15 de septiembre de 1936, la asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Bembibre que haga un hueco en su callejero al nombre de don Agustín, quien durante muchos años "ejerció el magisterio de manera ejemplar".

Un reconocimiento que, en opinión del presidente de la ARMH, Emilio Silva, permitiría rescatar públicamente a un maestro que entendió la educación como una forma de transformación social. "Su figura debe ser recordada públicamente como un referente de quienes dedicaron sus vidas a mejorar la sociedad y dejaron una huella de dignidad en las vidas de quienes asistieron a sus clases", sostiene.

Natural de Moraleja del Vino localidad en la que nació el 13 de enero de 1898, ejerció como maestro en San Román de Bembibre durante la década de los años 20 del siglo pasado hasta el golpe de Estado franquista. Llegó a presidir el Centro de Colaboración Escolar de Bembibre y fue considerado un precursor del conocimiento arqueológico local gracias a las expediciones que organizaba junto a sus alumnos a yacimientos cercanos para analizar hallazgos que posteriormente exponía al público.

Una imagen del título de magisterio del maestro republicano de orígenes zamoranos Agustín Alonso y Jambrina.

Imagen del título de magisterio del maestro republicano de orígenes zamoranos Agustín Alonso y Jambrina. / ARMH Memoria Histórica

Una inquietud que desembocó en un proyecto mucho más ambicioso con su defensa para impulsar la construcción de un museo que permitiera conservar y divulgar todo el patrimonio recuperado. La propuesta, formalizada ante el consistorio de Bembibre el 1 de marzo de 1936, quedó truncada con el estallido de la Guerra Civil cinco meses después. Tuvieron que pasar más de cinco décadas para que aquella aspiración se materializara con la inauguración del Museo Alto Bierzo en 1987.

Asesinado a los 38 años

El golpe de Estado de julio de 1936 marcó las últimas semanas de vida del maestro zamorano, quien fue juzgado en rebeldía y asesinado el 15 de septiembre de aquel mismo año por las nuevas autoridades golpistas y pistoleros falangistas. Con 38 años, dejaba viuda y tres hijos huérfanos, amén de una profunda herida entre sus alumnos "por su carisma profesional y humano y su quehacer comunitario en favor de los más desfavorecidos socialmente".

Su nombre quedaría ligado a la causa 154/1936, instruida en Ponferrada por "auxilio a la rebelión", en la que fueron incluidos más de un centenar de vecinos de Bembibre. Entre ellos se encontraba también el alcalde republicano Arturo García Alonso. Veinte de los procesados acabarían siendo condenados a muerte y ejecutados el 5 de mayo de 1937 junto al antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada.

Su cuerpo sin vida fue hallado junto al de otro vecino de Bembibre, José Villar Sobrín, en las inmediaciones del kilómetro 318 de la carretera N-VI Madrid-A Coruña próximo de Astorga. Ambos fueron enterrados como desconocidos en una fosa común situada en una esquina del cementerio de Castrillo de las Piedras, perteneciente al municipio leonés de Valderrey, una sepultura hoy desaparecida.

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El rastro burocrático de aquella represión ofrece incluso una paradoja reveladora. En diciembre de 1937, más de un año después de su muerte, la Comisión Depuradora del Magisterio de León seguía incluyendo oficialmente a "Don Agustín Alonso Jambrina, de San Román de Bembibre" entre los más de 60 maestros a los que estaba tramitando un expediente de depuración y cuyo paradero desconocía.

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