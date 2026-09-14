Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan contra incendios en ZamoraCompensaciones para provincias productoras de energía como ZamoraSayago, contra los molinos y placasZamora CF
instagramlinkedin

Villaseco del Pan honra a Santa Eufemia y elige a sus reinas y rey 2026

La localidad disfruta de un intenso programa de actividades con disfraces, hinchables y chuletada

El rey y las reinas de las fiestas de Santa Eufemia de Villaseco del Pan

El rey y las reinas de las fiestas de Santa Eufemia de Villaseco del Pan / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paz Fernández

Paz Fernández

Villaseco del Pan ha completado un fin de semana de lo más animado. Como cada mes de septiembre, la localidad celebró las fiestas en honor a Santa Eufemia en las que vecinos y allegados disfrutaron de un amplio programa de actividades en el que no faltó la “gimkana”, los disfraces, hinchables, la música y, por supuesto, una chuletada.

Además, se eligieron a los reyes y reinas de las fiestas: Lidia, Emma y Claudia fueron las mayores, mientras que los infantiles de esta edición resultaron ser Sofía y Pablo.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, dos días de buen ambiente con los que el municipio despide el verano.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los presuntos autores del incendio de Fermoselle que arrasó 10.000 hectáreas son tres excursionistas
  2. El rebaño de Tomás vuelve a casa
  3. No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar': la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP
  4. ¿Cuándo viene el banco móvil de Caja Rural a mi pueblo? Lista de la ruta que harán las oficinas
  5. Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada
  6. Los tomates alistanos, referente de calidad
  7. El fuego en Zaresa evidencia las carencias del corredor de Roales: el Ayuntamiento reclama tres bocas de incendios
  8. El Consejo Consultivo rechaza indemnizar a los afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022: “Era imposible de abordar y controlar”

Villaseco del Pan honra a Santa Eufemia y elige a sus reinas y rey 2026

Villaseco del Pan honra a Santa Eufemia y elige a sus reinas y rey 2026

Golpe al robo de cobre en Zamora: ocho sacos de cable pelado en un maletero destapan a una banda en Villalpando

El CES pide compensaciones para las provincias productoras de energía de Zamora

Llamada a los 68 municipios de Zamora con alto riesgo de incendios: colaboración para crear planes "eficaces"

Alegaciones a los molinos gigantes y el mar de placas solares proyectados en la comarca zamorana Sayago: alertan de destrucción de pastos y terrenos comunales

Alegaciones a los molinos gigantes y el mar de placas solares proyectados en la comarca zamorana Sayago: alertan de destrucción de pastos y terrenos comunales

Riofrío, Abejera y Valer compartirán una ruta de senderismo rural por riberas y serranías

Riofrío, Abejera y Valer compartirán una ruta de senderismo rural por riberas y serranías

Un hombre es evacuado a Valladolid en helicóptero tras caer de la moto en Villalpando

Un hombre es evacuado a Valladolid en helicóptero tras caer de la moto en Villalpando

Los tomates alistanos, referente de calidad

Los tomates alistanos, referente de calidad
Tracking Pixel Contents