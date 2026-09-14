Villaseco del Pan honra a Santa Eufemia y elige a sus reinas y rey 2026

Villaseco del Pan ha completado un fin de semana de lo más animado. Como cada mes de septiembre, la localidad celebró las fiestas en honor a Santa Eufemia en las que vecinos y allegados disfrutaron de un amplio programa de actividades en el que no faltó la “gimkana”, los disfraces, hinchables, la música y, por supuesto, una chuletada.

Además, se eligieron a los reyes y reinas de las fiestas: Lidia, Emma y Claudia fueron las mayores, mientras que los infantiles de esta edición resultaron ser Sofía y Pablo.

Sin duda, dos días de buen ambiente con los que el municipio despide el verano.