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Villanueva del Campo honra al Cristo de la Vera Cruz en sus fiestas patronales

Los actos religioso de la festividad han contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, junto a alcaldes de la zona

En el centro, el subdelegado del Gobierno en Zamora junto a autoridades locales en la misa en honor al Cristo de la Vera Cruz en Villanueva del Campo.

En el centro, el subdelegado del Gobierno en Zamora junto a autoridades locales en la misa en honor al Cristo de la Vera Cruz en Villanueva del Campo. / Cedida

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E. V.

Villanueva del Campo

Día grande en las fiestas patronales de Villanueva del Campo en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Devotos y vecinos han disfrutado de los actos religiosos que engrosan el programa del día con la celebración de tres solemnes misas en la ermita del Santísimo Cristo.

La última de las celebraciones oficiada por el párroco ha contado con una abultada presencia de público, cofrades y autoridades. Entre los invitados han estado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y el alcalde, Felipe Blanco, junto a concejales del ayuntamiento. La representación ha contado además con la presencia de regidores de localidades vecinas, la juez de paz y los mayordomos de las cofradías.

Ya por la tarde, el parque del Cristo acogerá un tardeo musical con versiones pop en español para continuar, ya pasada la medianoche con la verbena nocturna a cargo de la orquesta Embrujo. Finalizada la actuación, las peñas protagonizarán el tradicional Entierro del Bombo.

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El programa festivo se prolongará dos días más con la tradicional misa de difuntos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, una comida popular a base de caldereta de ternera y bingo y actuación musical. El convite con un cortador de jamón en directo el miércoles 16 pondrá el broche a seis días intensos días de fiestas.

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