Nuevos aires en la fiesta del Cristo: la ermita de Corrales recupera un incensario olvidado en un cajón

Solo quienes ven a Miguel Mateos trabajando en los alrededores de la ermita de Nuestra Madre de las Angustias saben que se acerca la fiesta del Cristo sin necesidad de acudir al calendario. El presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo Corralino ultima los detalles en una ermita que, tras su restauración en el año 2010, recupera parte de su esplendor original con piezas como la balaustrada del coro y la recuperación de un incensario olvidado en un cajón.

Unos elementos que han lucido durante la celebración este lunes de la Santa Misa -oficiada por el párroco José de la Prieta- que se celebra por tercer año consecutivo en el templo barroco desde que la Cofradía impulsó la recuperación de esta tradición perdida durante unas cuatro décadas.

Como cada 14 de septiembre, Corrales del Vino se engalana para celebrar la festividad de su patrón en un año marcado por la incorporación de nuevos elementos en la procesión que traslada la imagen del Cristo corralino desde la iglesia de Santa María Magdalena. Dos nuevos portacirios han acompañado a la Cruz durante los escasos 1.200 metros que distan hasta la ermita del siglo XVIII.

Aunque sin duda la gran novedad reside en la recuperación y restauración de un incensario que durante décadas permaneció "olvidado en un cajón" y que el propio Miguel Mateos rescató de entre los escombros durante los trabajos de rehabilitación del templo. El empeño por recuperar la pieza no pudo cristalizar hasta este año, cuando finalmente ha regresado desde unos talleres en Córdoba para recuperar su espacio original en el altar.

Los días previos a la fiesta del Cristo implican un trasiego continuo para trasladar las imágenes y diferentes elementos que, durante el resto del año, se custodian en la iglesia para mayor seguridad. "No puede quedar nada en la ermita", aclara Mateos que recuerda algún robo en el que se perdió por ejemplo la figura de un ángel ubicado en el altar mayor.

Simplicidad en un templo que sí luce 22 nuevos bancos de madera en sustitución de los anteriores afectados ya por la carcoma y el ineludible paso del tiempo. Otro símbolo que recupera la ermita es la balaustrada del coro, que quedó abierta tras los trabajos de restauración y que se ha instalado "hace apenas 15 días" guardando el mayor parecido con la estructura original.

Son las novedades que han marcado la celebración de una festividad del Cristo que, una vez más, se ha visto arropada por la actuación de la Banda del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca dirigida por el zamorano Alejandro Fernández. Unos actos que han contado con la presencia de numerosos vecinos de la localidad y pueblos vecinos, así como del alcalde de Corrales, José Miguel Bermejo; el presidente del Partido Popular de Zamora y senador provincial José María Barrios; el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan Del Canto y el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez.