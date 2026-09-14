Fermoselle honra al Cristo de Santa Colomba con una misa en la ermita del barrio de Santa Colomba y desde hace dos años se celebra a continuación la procesión alrededor con otra imagen dado que el Cristo que el que se venera es de mucho valor y para evitar desperfectos.

Por la tarde, después del rosario, es costumbre el reparto de chochos, cacahuetes y limonada por parte de los mayordomos, que este año son los tamborileros de Fermoselle. Tras la rifa del cuadro del Cristo, el cordero y algún otro regalo, la jornada ha terminado con baile, a cargo del Dj Ángel.

El Cristo de Santa Colomba, que en su día fue el Cristo del Humilladero, es una bellísima talla románico-bizantina del siglo XIII, con el cuerpo arqueado y la cruz de nudos. Hasta los principios de siglo XX el templo no era más que una diminuta capilla, en la que el visitante apenas podía moverse entre el altar y la puerta principal, pero un devoto fermosellano, el presbítero Juan Seisdedos Guerra que había hecho las Américas y volvió con buen capital, ensanchó la iglesia hasta alcanzar las proporciones actuales.

En los años 60 los vecinos de la popular barriada, costearon la restauración del ábside de dicha iglesia y, como dato singular, en la mesa del altar apareció debajo de un tablero una magnífica lancha de granito, una mesa primitiva que, víctima del gusto decimonono, había sido recubierta con cuatro tablas.

Todo el pueblo de Fermoselle, pero especialmente los colombeses, profesa una particular devoción a este Cristo crucificado. Hasta hace unas décadas, se celebraba el Día del Cristo el 14 de septiembre, con gran solemnidad religiosa y grandes festejos.