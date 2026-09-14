Ecologistas solicita la paralización cautelar de las talas en Ferreras de Abajo que podrían infringir la ley de montes

Ecologistas Zamora ha solicitado al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo y a la Junta de Castilla y León la paralización cautelar de las talas de árboles en el término municipal que podrían contravenir la normativa de los aprovechamientos forestales en la comunidad. Así lo sostiene la organización al justificar que las decenas ejemplares talados corresponden con "árboles dispersos situados en una amplia zona sin una gran densidad arbórea".

Una petición con la que Ecologistas Zamora se suma a la reciente denuncia formulada por el PSOE ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente para que se investiguen los diferentes trabajos de desbroce, limpieza y tala que se están llevando a cabo en distintos terrenos del término municipal.

Recuerda la asociación activista que los desbroces destinados a la creación de anillos de seguridad deben efectuarse "sin alterar el arbolado existente, tal y como marca la ley, reduciendo el volumen de combustible y creando discontinuidades en el paisaje, pero sin destruir su esencia porque esto atenta gravemente contra la biodiversidad y no está comprobado científicamente que las talas sean medidas efectivas para detener los incendios".

La normativa medioambiental establece la obligatoriedad de solicitar los permisos pertinentes en aquellos desbroces que superen las 100 toneladas y que, según denuncia Ecologistas, no se formalizó "a pesar de que solo cada uno de los árboles podría aportar, por sí solo, más de 8 toneladas".

Asimismo desconoce la organización que se haya producido comunicación expresa alguna a los propietarios de los terrenos, que "en algunos casos han visto como sus robles centenarios eran talados sin permiso alguno y vulnerando las propiedades de manera flagrante". Una situación que, en caso de confirmarse, podría impulsar a la asociación a interponer la consiguiente denuncia.

Por los motivos expuestos, Ecologistas Zamora ha solicitado explicaciones tanto a la Junta de Castilla y León como al ayuntamiento de Ferreras de Abajo para que se esclarezca el origen de la ordena de corta, al tiempo que insta a adoptar medidas cautelares que impidan la corta de nuevos ejemplares, así como de la recogida de madera y el precintado de la saca al tener noticia a través de algunos vecinos de que "esta madera podría ser utilizada para producir biomasa".

Asegura la organización que, de ser cierto, este aprovechamiento requeriría de nuevo una autorización de los particulares o una licitación por parte de los responsables de la actuación.

Unas actuaciones que Ecologistas tilda de "una falta de sensibilidad sobre el medio natural", al tiempo que denuncia que lo ocurrido en Ferreras de Abajo no es un hecho aislado. Ya el pasado mes de mayo, se denunció la tala de 24 ejemplares de roble de gran envergadura en plena Reserva Regional de la Sierra de la Culebra en el término de Codesal sin que por el momento se haya formulado respuesta.

En opinión de Ecologistas Zamora, la solución no pasa por talar indiscriminadamente, sino por reforzar la vigilancia de los montes, dotándolo de mejores accesos, incrementando los medios de extinción y redoblando las campañas educativas que inculquen la necesidad de cuidados. Por último, reivindica una mayor protección de las especies autóctonas como "auténtica salvaguarda de los montes".