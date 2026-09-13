Villalpando apuesta por la innovación tecnológica para revitalizar la iglesia de Santa María la Nueva

"Santa María Viva" es el proyecto con el que Villalpando pretende poner en valor Santa María La Antigua, iglesia que el Obispado de Zamora cedió a principios del pasado año al Ayuntamiento y uno de los emblemas del patrimonio de la villa. Para alcanzar el objetivo de revalorizar el templo, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración del Centro Tecnológico Cartif que, en el marco del Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, ha elaborado un estudio que analiza las posibilidades de aplicación de tecnologías innovadoras en Santa María la Antigua.

El alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente, destacó el "valor histórico" de la iglesia mudéjar, que equiparó al de la Puerta Villa. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha propuesto reactivar este "espacio patrimonial" a través de "tecnologías inmersivas y accesibles aplicadas al patrimonio rural" para no solo garantizar su conservación, sino también para que se convierta en un "espacio compartido entre generaciones", así como en un "punto de encuentro" para los vecinos de Villalpando, de la comarca de Tierra de Campos e, incluso, de la provincia de Zamora.

Para elaborar el estudio, técnicos de Cartif visitaron la iglesia para estudiar las diferentes herramientas tecnológicas que podrían utilizarse en el futuro para mejorar la experiencia de los visitantes, facilitar la interpretación del monumento y contribuir a su difusión cultural y turística, pero siempre desde el máximo respeto a su condición de Monumento Histórico-Artístico Nacional y a su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Villalpando apuesta por la innovación tecnológica para revitalizar Santa María la Nueva

Tras ese análisis previo de las posibilidades de revalorización del templo, el Centro Tecnológico Cartif ha entregado al Ayuntamiento un estudio en el que plantea diferentes alternativas, tales como la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial capaces de responder preguntas sobre la historia del monumento y de Villalpando, experiencias de realidad aumentada para visualizar reconstrucciones virtuales del templo o proyecciones audiovisuales sobre los restos conservados de la iglesia.

Para elaborar el estudio, Cartif ha realizado un exhaustivo trabajo de documentación y modelización digital del monumento mediante tecnologías de fotogrametría y recreación tridimensional, que han permitido evaluar de forma precisa y sin necesidad de realizar intervenciones físicas la compatibilidad de estas tecnologías con el espacio patrimonial. Así, una de las propuestas que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha es la implementación de un kiosco interactivo dotado con Inteligencia Artificial conversacional que, como explicó el alcalde, funcionaría como un robot con el que podrían interactuar los visitantes, por lo que sería una herramienta accesible para todos los públicos.

"Punta de lanza"

Así, según De la Puente, niños, jóvenes y mayores podrían formular preguntas al kiosco interactivo sobre la iglesia o sobre otros recursos turísticos de la villa, a la vez que destacó que Villalpando se convertiría en "punta de lanza" en Castilla y León por emplear una tecnología innovadora para poner en valor un espacio patrimonial de gran valor histórico.

Iglesia de Santa María la Nueva de Villalpando / J. F.

Otra de las propuestas que recoge el estudio elaborado por Cartif se basa en diseñar recorridos de realidad aumentada a los que se podrían acceder desde el teléfono móvil y que permitirían al visitante conocer cómo era la iglesia o las pinturas que la decoraban, para lo que se solicitará colaboración a la Fundación ZamorArte.

Del mismo modo, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de implantar el vídeo mapping, una técnica visual que proyecta animaciones, luces y efectos 3D sobre superficies reales, aunque será necesario analizar la "viabilidad técnica". Con la puesta en marcha de estas herramientas tecnológicas, Villalpando ofrecerá al visitante una experiencia pionera, además de compatible con el entorno BIC de la iglesia, ya que las diferentes actuaciones previstas "no tendrán ningún impacto en el edificio", aseguró De la Puente.

En cuanto a los plazos previstos para materializar el proyecto, el alcalde aseguró que la pretensión del Ayuntamiento es que "esté hilvanado" a finales de año. Además, para sufragar el coste de la puesta en marcha de "Santa María Viva", el Ayuntamiento tiene previsto solicitar subvenciones del Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos encaminadas a potenciar el turismo y la cultura, así como a la innovación, la digitalización y la valorización del patrimonio cultural. Por otra parte, el Ayuntamiento ha agradecido públicamente el trabajo realizado por el Centro Tecnológico Cartif, ya que aporta nuevas perspectivas para seguir avanzando en la conservación y promoción de uno de los monumentos más representativos de la historia de la villa.

Actuaciones

A principios del pasado año, el Obispado cedió la iglesia de Santa María La Antigua al Ayuntamiento que, desde entonces, se ha propuesto llevar a cabo diversas actuaciones para ponerla en valor y frenar su progresivo deterioro. La iglesia, un referente de la arquitectura mudéjar en la provincia, ocupa el ángulo noroeste del primer recinto amurallado de la villa y su construcción se ha datado en torno al año 1160. Aunque fue la iglesia más importante de Villalpando, en 1933 se registró un derrumbe, lo que no impidió que dos años más tarde fuera declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Ya en 2008, el templo fue reconocido como Bien de Interés Cultural. Originariamente, la iglesia contaba con tres naves separadas por arcos de medio punto que se apoyaban sobre pilares de sección cruciforme. El conjunto lo remataba una cabecera triple de capillas semicirculares precedidas de amplios tramos rectos. Del derrumbe que tuvo lugar en 1933 se salvaron la cabecera, el muro norte, la portada y la torre adosada a la antigua muralla de la villa, elementos que han sido sometidos a distintas intervenciones para garantizar su conservación. La última actuación en la iglesia se ejecutó en 2018 dentro del programa Zamora Románica y permitió consolidar los ábsides.