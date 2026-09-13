Riofrío, Abejera y Valer compartirán una ruta de senderismo rural por riberas y serranías

Riofrío de Aliste, Abejera de Tábara y Valer de Aliste, tres localidades muy colindantes y muy unidas históricamente, compartirán el próximo día 10 de octubre la primera ruta interpueblos de senderismo rural que se presenta como una oportunidad irrepetible para disfrutar en plena naturaleza de los mejores paisajes y de la mejor compañía.

La iniciativa, que corre a cargo de la Asociación Cultural de Vecinos “Riofrío Despierta”, tendrá un recorrido de alrededor de 15 kilómetros, de dificultad media, y la inscripción, que puede realizarse hasta el día 3, tendrá un coste de 12 euros por persona. Las inscripciones puede realizarse en “Alimentación Piedad” en Riofrío o llamando a la coordinadora, Nuria, al 615401400.

La salida tendrá lugar en la “Plaza de los Carochos” de Riofrío a las 9 de la mañana, siguiendo camino de Abejera de Tábara donde se pasara por la “Fuente de Camarzana” continuando luego por el “Camino de Posaces” y entrar en Valer por “Las Caballunas” siguiendo por Valdefrolina y Valdefruela hasta bajar a “La Ribera”. Llegados al “Pozo del Picaño”, punto de unión del río Espinoso con el río Frío en Valer, se dará la vuelta para subir por “Valdelayegua” y “El Majadal” donde se entrará de nuevo en el término de Riofrío.

El almuerzo consistirá en un bocadillo con fruta y agua. La comida tendrá lugar en el salón de Riofrío a las 14 horas a base de hornazo típico alistano, garbanzos con calamares y langostinos, ensalada, bebida, café y postre. Una cita que se espera atraiga la participación de senderistas muy en particular de los tres pueblos y de otros cercanos en una jornada de convivencia y hermandad.

La ruta tendrá sus propias normas de buenas prácticas: respetar la naturaleza no dejando restos orgánicos, latas, plásticos o las colillas los fumadores; no gritar, cantar o vocear, pues los animales acusan enormemente la contaminación acústica, además de poder molestar a los compañeros; no separarse del grupo, ni dejar solo a nadie; mantenerse en los senderos marcados para evitar accidentes; y evitar que las mascotas molesten a otros participantes.