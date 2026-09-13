Un hombre es evacuado a Valladolid en helicóptero tras caer de la moto en Villalpando
El varón, de 55 años, ha sido evacuado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid
A. A.
Un hombre de unos 55 años, según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, ha sido evacuado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid tras sufrir una caída de una moto. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde, sobre las 17.15 horas, en la calle Feria de Villalpando. El 1-1-2 ha movilizado a agentes de la Guardia Civil de tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS) para atender al hombre.
El suceso se produce tras el aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la A-52 a la altura de Palacios de Sanabria esta mañana: cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas graves.
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