Un hombre es evacuado a Valladolid en helicóptero tras caer de la moto en Villalpando

Un hombre de unos 55 años, según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, ha sido evacuado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid tras sufrir una caída de una moto. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde, sobre las 17.15 horas, en la calle Feria de Villalpando. El 1-1-2 ha movilizado a agentes de la Guardia Civil de tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS) para atender al hombre.

El suceso se produce tras el aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la A-52 a la altura de Palacios de Sanabria esta mañana: cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas graves.