El eterno reconocimiento del pueblo zamorano de Jambrina a su párroco de toda la vida: "Le vamos a echar mucho de menos"

Agustín Chillón Calvo, el que ha sido párroco de Jambrina durante los últimos 34 años, estará eternamente ligado a este pueblo de la Tierra del Vino gracias a su nombramiento como Hijo Adoptivo. El Ayuntamiento que preside el alcalde Rafael Calvo ha querido con este gesto reconocer la "entrega de don Agustín al pueblo de Jambrina; una entrega que trasciende lo religioso porque ha sido una persona que ha colaborado en todo".

El párroco recibía esta inesperada sorpresa durante la misa de despedida en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que durante casi siete lustros ha visto presidir las eucaristías y todos los actos religiosos de la mano de Agustín Calvo Chillón. Ha enterrado a 180 personas a lo largo de los últimos 34 años, "más de los vecinos que somos ahora en el pueblo" apostillaba el alcalde; también, aunque en menor medida, bautizos, bodas, comuniones.

Les costará a los vecinos de Jambrina hacerse a la idea de no ver a don Agustín en el altar, como le han recordado durante el emotivo homenaje tributado primero en la iglesia y después con una comida a la que han asistido más de setenta personas.

Regalos

Además del pergamino que le acredita como Hijo Adoptivo de Jambrina, el Ayuntamiento ha regalado a su ya ex párroco un cuadro con la imagen de La Inmaculada, patrona del pueblo. La Asociación de Amas de Casa "La Purísima Concepción", la cofradía de Santa Águeda y la cofradía de Santa Cruz de la cual el propio don Agustín es hermano también han tenido un detalle con el sacerdote, en este último caso con una fotografía enmarcada donde aparecen los hermanos de la cofradía que Agustín Chillón revitalizó cuando estaba al borde de la desaparición.

Por este y otros muchos gestos, los vecinos de Jambrina han vivido una despedida muy emotiva hacia su párroco, no exenta de lágrimas y palabras de agradecimiento. "Me obligáis a venir a Jambrina" respondió un emocionado sacerdote cuando recibió la alta distinción de Hijo Adoptivo de Jambrina.

"Es una persona muy querida, le vamos a echar mucho de menos" reconocía el alcalde Rafael Calvo sin poder contener la emoción.

A partir de ahora será Jean Jacques Ngeleji Fumiathu el encargado tras el nombramiento por parte del obispo de Zamora como "moderador de la cura pastoral" de las parroquias de Jambrina y Peleas de Abajo. Sor Rosario Rodríguez Martínez, religiosa del Amor de Dios, será cooperadora, responsable pastoral y administradora parroquial de estas dos parroquias.

El nuevo encargado de la comunidad de Jambrina será presentado el próximo domingo, 20 de septiembre, durante una misa en la que estará acompañado de Agustín Chillón, a quien le espera su nuevo destino como sacerdote colaborador en la iglesia de San Torcuato de Zamora.