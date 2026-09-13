Diez años de la desaparición de Miguel Fernández en Gallegos del Campo: «Con los medios de hoy mi padre hubiera tenido opciones"

De nada sirvieron las sucesivas búsquedas dirigidas por la Guardia Civil con decenas de vecinos de la zona volcados en la localización del anciano; una década después no hay rastro que alumbre indicio alguno sobre lo que pudo pasar.

Tras la fría estadística que eleva a casi 6.900 las denuncias activas de personas desaparecidas en España pendientes de resolución, late el drama de familias que no encuentran respuesta. ¿Qué pudo pasar? Es la eterna pregunta de Lucía Fernández. «No me voy a complicar, quiero pensar que a mi padre le dio algo, se resguardó del calor que hacía y no hemos encontrado» resuelve sobre la drástica desaparición de su padre.

«Realmente me doy cuenta de que ha pasado el tiempo al ver a los niños de mis amigos que nacieron por aquellas fechas y ya han hecho la comunión. Pienso ¡madre mía diez años!» cuenta la hija de Miguel desde Gallegos del Campo, donde disfruta del final del verano. «Si hubiera sido por mí igual no hubiera pisado el pueblo, a lo mejor no era capaz, pero mi madre es muy fuerte, desde el primer momento dijo que quería seguir viniendo y lo hacemos todos los años. Ella ha sido la que ha empujado y me ha dado fuerzas para volver cada año a Gallegos».

Una de las búsquedas de la Guardia Civil con vecinos para tratar de localizar a Miguel Fernández o alguna pista / José Luis Fernández/ Archivo

Han sido diez años de incertidumbre y angustia, pero también de felices descubrimientos e imborrables gestos. «Nunca podremos agradecer lo suficiente a esas personas que se echaron a la calle y patearon el monte para buscar a mi padre. Empezando por Carlos (el entonces alcalde de Figueruela de Arriba), tantos vecinos de Gallegos del Campo y todos los pueblos de alrededor, a muchos ni si quieras los conocíamos pero se volcaron; mi madre y yo estamos infinitamente agradecidas».

Lucía Fernández recuerda muy especialmente al ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido – «le deseo lo mejor en su nuevo destino en Mérida–, y a su hoy sustituto, el teniente coronel Jesús José González Tejada, por la tarea desempeñada en torno al problema de la desaparición de personas sin causa aparente, que ha situado a Zamora como referencia nacional y europea. «Ha sido un equipo formidable, espero que así continúe y se mantengan las jornadas que tanto nos han ayudado a las familias y permitido grandes avances. Con los medios, tecnologías y protocolos de ahora igual con mi padre hubiéramos tenido alguna opción».

Fundación QSD Global

Como también ha sido impagable para Lucía y su madre el apoyo de la Fundación QSD Global, impulsada por el periodista Paco Lobatón, o los contactos establecidos a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas. «El problema lo sigues teniendo, pero al hablar con personas a las que les está pasando lo mismo que a ti encuentras un consuelo, te entienden. Estas reuniones nos han dado mucha fuerza» reflexiona Lucía.

Últimas jornadas celebradas en Zamora sobre personas desaparecidas en el medio rural / José Luis Fernández

«También valoro la labor de los periodistas porque nos dan voz. Hay gente que me dice, por qué sales en los medios, pues porque es la única forma de que no se olvide lo que nos pasó. Y a la vez pienso que si puedo ayudar en algo a otras personas. Por ejemplo a la hora de que la gente quiera mostrar un gesto de apoyo creo que no se debe decir nada que pueda herir la sensibilidad de la persona. Es mejor el silencio».

"Desde el minuto uno"

Desde el primer momento de la desaparición de Miguel Fernández, su hija optó por el activismo. Dio la cara; «jamás me hubiera visto yo en una mesa o hablando en un debate». Lucía ha recordado públicamente cada aniversario, ha mantenido un estrecho contacto con los investigadores de la Guardia Civil. Lucía nunca ha bajado la guardia sin importarle desnudarse emocionalmente para contar lo que sentía, para apelar a la necesaria denuncia de una desaparición «desde el minuto uno», para llamar a la «precaución».

No se cansa de apelar a la prudencia para evitar episodios dramáticos como el que ha vivido su familia. «Que la gente no vaya sola, especialmente los mayores. Decir siempre a dónde vas y si te encuentras mal, sal al camino, no te escondas, es fundamental ponerse en un lugar visible porque la gente lo primero que va a mirar en una búsqueda son los caminos». Ni Lucía ni su madre pudieron dar estos consejos a Miguel «porque ni los sabes ni te imaginas que va a pasar, pero nos puede ocurrir a cualquiera»

Y que nos preocupemos de nuestros vecinos; no podemos consentir que se nos muera un vecino en casa y nadie se de cuenta. Por pequeño que sea el pueblo, por favor que nos preocupemos de ver si el vecino sube la persiana y en cuanto lo echemos de menos, llamar a la Guardia Civil».

Un angustioso proceso