Los sayagueses que llevan 229 concentraciones por la Sanidad: "Es muy importante estar cada sábado aquí"

"Es muy importante el esfuerzo que estamos haciendo sábado tras sábado para estar aquí; la causa merece la pena" se ha escuchado a las puertas del Centro de Salud de Bermillo de Sayago donde se ha celebrado la concentración número 229 para reclamar una "Sanidad Pública digna" en la Comarca de Sayago.

Esta semana de retorno a las clases, en Castilla y León "estrenamos dos nuevas Facultades de Medicina, en Burgos y en León, desde aquí les deseamos un largo recorrido y que los alumnos reciban la mejor formación que retorne algún día en médicos formados que trabajen en la Sanidad Pública" ha expresado la portavoz Pruden Garrote, de Monumenta.

"Más allá del déficit de médicos que venimos sufriendo, la creación de más plazas universitarias tiene que venir acompañada de unas adecuadas condiciones laborales que sean capaces de retener el talento que tanto cuesta formar en las aulas. Castilla y León no se puede permitir ser un territorio exportador de mano de obra especializada, la creación de campus universitarios en el ámbito sanitario tiene que repercutir en la adecuada cobertura de plazas de profesionales de la salud".

El grupo de sayagueses concentrados reitera la petición de la creación de Unidad de Ictus, pues "de ser una promesa electoral que parecía inminente ha pasado a ser un sueño inalcanzable".

Medidas para los pueblos de la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.

Inciden en que "la despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar. La falta de servicios lleva a más despoblación y al desastre humano, económico y medioambiental de las comarcas". "El personal sanitario merece nuestro reconocimiento y respeto. Las plantillas tienen que estar dotadas de personal suficiente y adecuadamente organizadas para conseguir un servicio digno".