Luis Perdiguero, cantaor flamenco: "Ahora la gente me conoce, pero me ha costado lágrimas de sangre"

El Gran Recital de Flamenco que se celebrará este domingo en Corrales del Vino traerá de vuelta a Zamora al cantaor Luis Perdiguero, que pretende mostrar una faceta más madura sin perder el alma ni la diversión que nacen de su improvisación y que reconoce que son la base de su música.

¿Cuándo fue la primera vez que estuvo aquí?

Hace mucho, fui de la mano de Carrión, con la Peña (Peña Flamenca Amigos del Cante).

¿Cómo ha evolucionado su música desde entonces?

Bueno, ha cambiado poco en ese sentido. A nivel personal, estoy en la misma línea, de lo clásico, lo tradicional y de conservar, mirar y cuidar lo puro. Lo que es el cante tradicional en sí mismo.

¿Cómo diría que ha cambiado el mundo de la música desde que empezó?

Desde que yo empecé, ha cambiado un poco el formato de trabajo. Este año he cumplido mi 30 aniversario en los escenarios, y en este tiempo la música ha evolucionado, pero aunque prevalezcan otras modas, el cante no ha cambiado.

Y este sábado, ¿qué se va a escuchar y qué se va a ver en Corrales?

Yo soy un artista de inspiración que, dependiendo de las circunstancias, me inclino por un estilo o por otro. Entiendo que me encontraré muy a gusto porque espero ver el cariño que siempre he sentido en Zamora. Cantaré por seguirillas y haré mis palos clásicos, por soleá, y habrá por lo menos un cante de Málaga. De todo un poco, porque voy dispuesto a hacer disfrutar a la gente y tratar de disfrutar yo. Por adelantarte algo, te diría que se verá lo que están acostumbrados a ver en Luis Perdiguero.

¿Qué cree usted que le puede aportar al público verle precisamente en este momento?

Todas las épocas son bonitas y siempre se aporta algo. Ahora, con la madurez, tengo templanza y quiero disfrutar. Es lo que creo que puedo dar con la experiencia que tengo y, si Dios quiere, con la que me queda por delante.

Algo que sale mucho a relucir tanto en el concepto de lo que hace como en sus entrevistas es el arraigo. ¿Qué significa para usted su tierra?

Mi tierra lo es todo, me ha aportado esa solera y el don que Dios me ha dado. Tengo la suerte de haber nacido en una familia cantaora. El flamenco ha ido conmigo desde que tenía cinco años. Paralelamente a eso, la tierra te aporta la gracia, ese aire flamenco que tiene Andalucía.

¿Cuáles son tus referentes?

Mis referentes han sido siempre los viejos y el cante muy puro. Realmente esas son las fuentes que me transmiten y donde yo encuentro ese cobijo espiritual. Han sido mis referentes a la hora de escuchar, de prepararme o de inspirarme.

Lleva usted 30 años encima del escenario, ¿se ha planteado abandonar la música?

Dejarlo no, porque me moriría. Pero es verdad que he tenido momentos de bajones laborales. En este mundo hay mucha hipocresía, mucha envidia. La hay en todos los campos, pero sobre todo en el flamenco. Hay desengaño y traición que me han llegado a hacer sentir mal, pero no por eso voy a tirar la toalla, porque es mi vida.

¿Diría que esa es la parte negativa de su trabajo?

Sin lugar a dudas, lo que peor he llevado siempre ha sido haber abierto el corazón a alguna persona que me ha dado un varapalo, porque soy muy sensible y entrego todo. Cuando no me han correspondido, ya no como quisiera, sino como se debe actuar, eso lo he llevado mal.

¿Cree que esto ha dejado huella en su arte?

Sin lugar a dudas. Eso, y sobre todo, que desde que empecé no he tenido ayuda de nadie. Me fui a Madrid solo y después de 30 años sigo solo. Hay gente que ha tenido un manager o un familiar que le ha ayudado, yo empecé luchando solo y aquí he seguido hasta que me he creado un nombre en el mundo del flamenco. Ahora la gente sabe quien es Luis Perdiguero, pero me ha costado lágrimas de sangre. He tenido muy buenos amigos, gente que me ha ayudado también en el camino, pero de otra forma. Me he sentido muy querido en solitario. Yo creo que esto lo marca el sino y hay gente que tiene más suerte, y quien tiene menos. Hay personas a las que le cuesta llegar a la meta dos años y otros que necesitan 30 o 40, al final en el arte muchas veces la suerte tiene un gran papel.

¿Cree que usted ha tenido suerte?

Es una cosa que muchas veces no he sentido. La afición me lo traslada y mucha gente se pregunta cómo no estoy más más alto, pero yo creo que cada uno tiene que estar donde debe y tampoco yo pretendo llegar tan alto. Pudiendo dedicarme a esto y vivir de lo que me gusta, no me importa.

¿Qué espera usted del futuro, cree que volverá a traerle a Zamora?

En principio vamos a Corrales, después espero ir a más festivales de la zona, como el de Toro, que es un festival que todavía no he pisado. Aquella zona es rica en afición y en respeto. Tiene su demanda y sus festivales, su público. Espero que cuenten conmigo como vienen haciendo, que se acuerden siempre de Perdiguero, porque para mi será un gusto.