El centro de salud de Alcañices incorporará una sala de radiología robotizada más "respetuosa con el medio ambiente"

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha adjudicado el suministro de una sala de radiología digital robotizada (rayos X) para el Centro de Salud de Aliste ubicado en Alcañices “respetuosa con el medio ambiente”. Será la empresa Siemens Healthcare SLU la encargada de suministrar a partir del próximo año el nuevo equipo de radiología por un importe de 138.850 euros, impuestos aparte, que presenta unas características similares al recientemente también aprobado para incorporar al hospital Virgen de la Concha.

Esta adquisición permitirá sustituir los actuales equipos del centro alistano dentro del Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria (Amat-I) impulsado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa con el objetivo de reducir la obsolescencia de los equipos pertenecientes a la Gerencia regional de Salud de Castilla y León.

Más allá de actualizar y ampliar el parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud, el programa aplica criterios de sostenibilidad medioambiental y eficiencia económica con vistas a garantizar el acceso equitativo a la tecnología de última generación y establecer estándares de calidad homogéneos.

La solución elegida no corresponde con la oferta más baja al no cumplir con las necesidades clínicas, técnicas y funcionales que requiere el centro de salud alistano. La memoria justificativa rechaza esta opción al considerar que podría provocar "situaciones de insuficiente calidad de imagen, limitada versatilidad clínica, falta de sistemas avanzados de control de radiación, menor durabilidad y confiabilidad, escasa capacidad de actuación y problemas de integración con sistemas existentes".

Además, sostiene que dicha oferta no garantizaría "la ergonomía y capacidad necesarias para los pacientes, ni la facilidad de uso requerida para el personal médico, comprometiendo así la seguridad del paciente, la precisión del diagnóstico y la eficiencia operativa del Centro de Especialidades".

La solución elegida es la que cumple todos los requisitos técnicos, no es la del lote de menor precio, por lo que se ha procedido a seleccionar el equipo que cumple las necesidades específicas de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

Pruebas más rápidas y precisas

El nuevo equipo estará dotado por un equipo médico de rayos X avanzado con suspensión de suelo, dos paneles planos y telemetría – Tipo 5B que ofrece una alta eficiencia, ergonomía y precisión diagnóstica. La adjudicataria deberá garantizar el suministro del equipo entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2027 al centro que da servicio a 4.500 personas de 13 municipios y 62 localidades de la comarca alistana.

En concreto, el nuevo equipo garantiza la obtención inmediata de la imagen acortando el tiempo de cada exploración. La incorporación de dos paneles planos evita el traslado constante del detector entre estudios de bipedestación (de pie) y decúbito (tumbado), lo que se traduce en una mayor agilidad en el flujo de pacientes y un menor desgaste de los componentes.

Asimismo, la combinación de mesa, soporte vertical y detectores digitales permite realizar exploraciones de pie, sentado o tumbado, facilitando así su uso en pacientes longevos, afectados por lesiones físicas o con movilidad reducida.

Por último, la telemetría integrada permite realizar radiografías de gran longitud de columna completa y miembros inferiores de forma automatizada y con una alineación milimétrica, muy utilizadas en traumatología y ortopedia.