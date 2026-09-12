El arrendamiento de seis fincas rústicas del Ayuntamiento de Villalpando, a subasta pública

El mayor precio anual ofertado. Este es el único criterio que tendrá en cuenta el Ayuntamiento de Villalpando a la hora de valorar las ofertas económicas presentadas al proceso de licitación, mediante subasta pública, de media docena de fincas rústicas de propiedad municipal.

Mediante resolución de Alcaldía, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente de arrendamiento, mediante subasta y por lotes, de seis fincas rústicas de su propiedad, que tendrán que ser destinadas a su cultivo y a su aprovechamiento agrícola.

La licitación se estructura en seis lotes independientes y las personas interesadas en participar en la subasta pueden pujar y presentar proposiciones por uno, varios o la totalidad. Cada una de las fincas rústicas ocupa una superficie diferente y, en función de su extensión, se ha establecido un precio más o menos elevado.

Así, para dos fincas, de 15,9 y 18,2 hectáreas, el Ayuntamiento ha fijado un mismo precio de salida para la subasta pública: 1.725 euros anuales. A 1.265 euros cada año asciende el establecido para una finca de 17 hectáreas, mientras que las personas interesadas en explotar agrícolamente otra de 23,7 hectáreas, podrán pujar por un precio mínimo de 1.610 euros anuales.

Precios mínimos

Los tipos mínimos establecidos por el Ayuntamiento de Villalpando, que suman un total de 7.075 euros anuales, podrán ser mejorados al alza por los licitadores y, el único criterio que se aplicará para la adjudicación de cada lote, de forma individualizada o en su conjunto, será el mayor precio anual ofertado.

Las proposiciones se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Villalpando, en horario de atención al público, mediante un sobre cerrado, que debe contener tanto la documentación administrativa como la propuesta económica.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación será la encargada de su apertura durante un acto público, en una fecha y hora, que se anunciarán previamente y con suficiente antelación por parte del Ayuntamiento de Villalpando.

La duración del arrendamiento de las fincas rústicas de propiedad municipal es de seis años y se iniciará el 1 de octubre, siempre y cuando se haya podido formalizar el preceptivo contrato.

En caso contrario, el plazo de aprovechamiento agrícola de las fincas comenzará a contar a partir de la fecha de formalización del contrato de arrendamiento y se prolongará, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2032.