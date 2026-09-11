¿Cuándo viene el banco móvil de Caja Rural a mi pueblo? Lista de la ruta que harán las oficinas

Si los clientes no pueden ir al banco, el banco se acerca a los clientes. La Diputación de Zamora pone en marcha dos "bancos móviles" o "bancos sobre ruedas" que recorrerán la provincia para acercar los servicios bancarios a los vecinos de los 173 municipios que carecen de oficina o cajero automático, una iniciativa que pretende acabar con la exclusión financiera en el medio rural pero no con máquinas, sino con un servicio prestado por personas en un furgón móvil para garantizar un modelo de cercanía y confianza.

Estas dos oficinas bancarias móviles, adjudicadas a Caja Rural, prestarán servicio a partir del 21 de septiembre de lunes a viernes, con un gestor comercial de Caja Rural al frente de cada oficina móvil y con un vigilante de seguridad, de acuerdo con las indicaciones establecidas por el Banco de España.

¿Qué podrán hacer los clientes estos bancos móviles?

Los vecinos podrán realizar una amplia variedad de operaciones bancarias: retirada de efectivo, con aviso previo para cantidades superiores a 3.000 euros; ingreso de efectivo, consulta de saldos y movimientos, apertura y mantenimiento de cuentas. traspasos entre cuentas de Caja Rural, transferencias, pago de recibos, pago de seguros sociales, actualización de libretas, emisión de extractos y otras operaciones propias de una oficina bancaria.

Además, no se cobrarán comisiones por las operaciones realizadas con Caja Rural ni por las operaciones a terceros, salvo aquellas que puedan ser repercutidas de forma automática y estén debidamente justificadas conforme a las condiciones del servicio.

El sistema de geolocalización permitirá a la Diputación conocer en todo momento la ubicación de los vehículos, mientras que Caja Rural deberá conservar los registros durante un mínimo de tres meses, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Ambas unidades disponen de accesibilidad para personas mayores, grupo electrógeno propio, sistema activo de geolocalización y TPV bancario de última generación.

Oficina móvil de banca. / Víctor Garrido

¿Cuándo vendrá la oficina a mi pueblo de Zamora? Ruta norte

La ruta norte tendrá sus primeras paradas en Villaveza de Valverde (09.00 horas), Navianos de Valverde (09.45 horas), Villanázar (10.30 horas), Quiruelas de Vidriales (11.15 horas), Quintanilla (12.00 horas) y Brime de Urz (12.45 horas). En estos pueblos pasará el tercer lunes de cada mes. Puedes consultar la ruta completa con el listado de pueblos, fechas y horarios en el siguiente enlace:

Ruta del banco móvil de Caja Rural por el norte de Zamora Ruta del banco móvil de Caja Rural por el norte de Zamora

¿Cuándo vendrá la oficina a mi pueblo de Zamora? Ruta sur

La ruta sur llegará inicialmente a Olmillos de Castro (09.00 horas), Perilla de Castro (09.45 horas), Pozuelo de Tábara (10.30 horas), Moreruela de Tábara (11.15 horas) y Faramontanos de Tábara (12.00 horas). En estos pueblos pasará el tercer lunes de cada mes. Puedes consultar la ruta completa con el listado de pueblos, fechas y horarios en el siguiente enlace:

Ruta del banco móvil de Caja Rural por el sur de Zamora Ruta del banco móvil de Caja Rural por el sur de Zamora

Según explican desde la Diputación de Zamora, el despliegue se ampliará progresivamente para garantizar la cobertura de las localidades incluidas en el servicio. Eso sí, la hora de llegada en cada pueblo es aproximada y dependerá de las circunstancias del servicio.