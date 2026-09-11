El jamón que "se ve, pero no se toca": la curiosa porra solidaria con los afectados del incendio de Fermoselle

Dos euros, mucho ojo y un poco de suerte. Son los factores que determinarán al ganador de la llamativa porra organizada en el marco del III Festival Folklore Caolín de Pereruela con el que el municipio busca contribuir económicamente con los damnificados por los incendios de este verano en la comarca de Sayago.

El premio no puede ser más suculento: un jamón que permanecerá a la vista de todos, pero que nadie podrá tocar. La pieza se exhibirá durante la celebración de este festival programado para el día 19 de septiembre. Cualquier persona podrá intentar adivinar el peso exacto de la pieza dejando un donativo mínimo de dos euros.

Un juego no exento de complicación, ya que no podrán repetirse apuestas con el mismo peso. Desde las 19 horas, el "rey" del festival presidirá la Plaza Mayor junto a dos voluntarios encargados de que la tan preciada pieza no sea objeto de manipulación alguna que permita orientar sobre su peso real. Será al término de la tarde cuando la báscula dicte sentencia y confirme cuánto pesa la solidaridad.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente a labores de asistencia y apoyo económico para las personas afectadas por el fuego de Fermoselle en el que ardieron más de 11.000 hectáreas dejando 14 localidades evacuadas, dos confinadas, miles de afectados así como importantes pérdidas materiales sobre viviendas y explotaciones.

El alma benéfica de esta tercera edición del festival nace para dar respuesta a una catástrofe cercana y aunque, como recuerdan los organizadores, quienes sufrieron el azote del fuego siguen necesitando auxilio material. Para lograrlo, la organización ha decidido activar la fibra solidaria de la provincia apostando por la combinación de la gastronomía y esa picaresca popular "que siempre nos define frente a las dificultades".

Un momento durante la actuación del Festival de Folclore Caolín el pasado año. / Cedida

Agrupaciones de Segovia y Simancas

El festival, organizado por el grupo de baile local Los Alfares presidido por Carlos Serrano en colaboración con la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Pereruela, promete ser un despliegue de color, ritmo y hermandad que arrancará a partir de las 19.00 horas con el pasacalles. Será el emblemático Ramo del Ofertorio el encargado de abrir la comitiva para dar el relevo a la Vaca Antrueja y su séquito de personajes tradicionales.

El toque gastronómico lo pondrán las Periquilleras, las águedas del pueblo que animarán a los asistentes repartiendo vino frisante y los tradicionales "periquillos" en un desfile que cerrarán los participantes de los grupos de baile tradicionales.

A las 19:30 horas, la Plaza Mayor se transformará en un gran escenario abierto convirtiéndose en epicentro de la música y el baile, donde la danza tradicional será la encargada de amenizar las apuestas del jamón gracias a la participación de tres grupos procedentes de distintas localidades de Castilla y León: la Asociación Cultural de Danza Yerbabuena llegada de Villacastín (Segovia), la Asociación Cultural Sietemancas Amigos de Simancas (Valladolid) y el Grupo de Baile Los Alfares de Pereruela en calidad de anfitriones.