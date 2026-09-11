Jambrina despide este domingo a su párroco desde hace siete lustros

Jambrina despide al que durante 34 años ha sido su párroco. Don Agustín Chillón Calvo oficiará este domingo día 13 una de sus misas más especiales en la que recibirá el cariño y gratitud de feligreses y vecinos tras casi siete lustros de entrega al pueblo y a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción.

Un templo al que llegó en 1992, año en el que tomó también las riendas de la comunidad vecina de Peleas de Abajo y desde el que ha mostrado su entrega y disponibilidad tanto para con los parroquianos como con el propio patrimonio eclesiástico en la localidad de Jambrina.

Recuerda el alcalde de Jambrina, Rafael Calvo, la inquebrantable disposición de un don Agustín que asumió la parroquia en un momento en el que "no había ni una peseta, ni casullas ni libros. Nada". Arropado por el apoyo económico de los feligreses, promovió hasta en tres ocasiones la reparación del tejado del templo, logró impulsar la aclimatación del templo, al tiempo que ha asegurado un remanente económico que permitirá acometer actuaciones futuras y muy necesarias.

"Siempre ha mirado por Jambrina". Una dedicación que ahora la comunidad local quiere devolverle con una jornada en homenaje a su persona y labor que arrancará con la celebración de la misa a las 13.00 horas en presencia de autoridades locales y provinciales. Los actos han sido organizados por el Ayuntamiento de Jambrina, la Asociación de Amas de Casa "La Purísima Concepción", la cofradía de Santa Águeda y la cofradía de Santa Cruz de la cual el propio don Agustín es hermano.

A continuación, tendrá lugar una comida de catering, prevista a partir de las 14:30 horas, que contará con una asistencia cercana a las 70 personas y en la que don Agustín recibirá el calor de los suyos a la espera de su toma de posesión como nuevo sacerdote colaborador en la iglesia de San Torcuato de Zamora.