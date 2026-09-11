Una gestión integral del campo: la reivindicación de UCCL Zamora para evitar incendios forestales en la provincia

“Hay que seguir luchando para conseguir una gestión integral del campo” que contribuya a prevenir y evitar nuevos incendios forestales en la provincia. Este es uno de los retos de futuro que se ha marcado la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) de Zamora tras el cuarto congreso provincial celebrado este viernes en la capital, en el que Antonio Rodríguez ha sido reelegido presidente de la organización agraria y en el que se ha renovado parte de la Ejecutiva.

Incendios forestales como el que este verano se originó en Fermoselle y que se propagó a otros pueblos de la comarca Sayago, centraron buena parte del debate del congreso provincial, marco en el que los asistentes llegaron a la conclusión de que, en parte, el origen del problema radica en el “abandono del campo”.

En este sentido, Rodríguez precisó que, en el caso del incendio de Sayago, parcelas delimitadas y utilizadas para el pastoreo del ganado no se quemaron, a diferencia de otras que resultaron calcinadas porque “había medio metro de hierba seca”, lo que favoreció la propagación del fuego y que ocasionará importantes daños en explotaciones ganaderas de la comarca o en parcelas cultivadas.

Por este motivo, como advirtió, si no se adoptan medidas con urgencia que permitan aplicar una gestión integral del campo, a nivel de ganadería, prevención, educación y explotación del monte, los incendios forestales se repetirán los próximos veranos en la provincia y que "quemarán el patrimonio de todos", además de favorecer la despoblación.

Durante el congreso provincial, la organización agraria abordó otros temas relacionados con los daños que provoca la fauna silvestre o la sequía que, como advirtió el presidente, este año está provocando importantes pérdidas, al margen de otros problemas del sector como los precios que los productores perciben por sus cultivos o su ganado, al margen de la subida del coste de los insumos, fertilizantes o el gasóleo agrícola, que complican la viabilidad de las explotaciones por la falta de rentabilidad.

Crisis del sector cerealista

En este sentido, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, lamentó que en España el precio del cereal se fije en función de la cantidad que se acumula en los puertos y, solo cuando “se derrumban los mercados exteriores” se compra a los agricultores y a las cooperativas.

Esta situación representa, en su opinión, un "claro ejemplo de especulación" y de “manejo de los mercados”, que precisa una intervención urgente a través de mesas de negociación tuteladas por las administraciones que disponen de las herramientas necesarias, pero “falta voluntad política”.

Por este motivo, instó tanto al Ministerio de Agricultura y a la Junta a que reclamen un “compromiso” a los compradores de cereal con los productores nacionales y, si precisan más cantidad, entonces podrían recurrir al mercado exterior.

Del mismo modo, González Palacín recordó que, tal y como establece Ley de Cadena Alimentaria, se deberían cerrar contratos incluso antes de sembrar el cereal para asegurar un precio que garantice cubrir los costes de producción.

Agricultores, ganaderos, autoridades y técnicos asisten al congreso provincial de UCCL Zamora. / Lucas Anta

Por otra parte, calificó de “absolutamente insuficiente” la partida de 30 millones de euros en concepto de ayudas anunciadas por la Consejería de Agricultura de la Junta para apoyar al sector cerealista, que atraviesa una “grave situación”. En este punto, remarcó que “la Junta tiene dinero porque está recaudando más que nunca en impuestos directos e indirectos”, por lo que reclamó que habilite un “presupuesto extraordinario” para lo que tan solo se necesita “voluntad política” que, además, evitaría “dejar a los pies de los caballos a un sector tan importante como el cerealista”.

De hecho, advirtió de la urgencia de que se hagan efectivas las ayudas, ya que, de no ingresarse en el plazo máximo de un mes y antes de que comience la sementera, muchos agricultores optaran por no sembrar cereal y destinar sus terrenos a otros cultivos como leguminosas o colza.

Precio de la uva

En el marco del congreso, González Palacín también se refirió a la presente vendimia y al precio de la uva, una campaña más, “por debajo” del coste de producción. Reconoció el coordinador regional la complejidad del sector vitivinícola, a la que hay que sumar el descenso del consumo del vino, una realidad que “no podemos obviar”.

Por este motivo, es partidario de cerrar acuerdos con las bodegas basados en concretar cuánta cantidad de uva precisan para elaborar sus vinos y fijar un precio que garantice al viticultor cubrir los costes de producción. A partir de estos acuerdos con las bodegas, el siguiente paso es buscar alternativas para la uva sobrante.

A modo de ejemplo, propuso diferentes opciones como la vendimia en verde, que habitualmente se utiliza como un instrumento de selección de calidad, o destinar el excedente de uvas a producir alcohol o vinagre.

Estas y otras alternativas, según González Palacín, deberían ser analizadas por bodegueros y viticultores para alcanzar un consenso que garantice el futuro del sector, aunque el primer paso es alcanzar un acuerdo sobre el precio de la uva que necesitan las industrias, pero que garantice cubrir los costes de producción que, en la actualidad, superan el beneficio obtenido por los viticultores por la venta del fruto recolectado en sus viñedos

Más afiliados

Durante el congreso, el coordinador regional también alabó el trabajo realizado por UCCL Zamora, labor que ha permitido incrementar notablemente el número de afiliados, al pasar de “muy poquitos” hace una década a cerca de 350 con los que cuenta en la actualidad y, a pesar, del descenso de profesionales que se dedican a la agricultura y la ganadería en la provincia.

De hecho, uno de los retos que se marca Rodríguez tras su reelección como presidente de UCCL Zamora es “dar un paso más”, a partir de unos estatutos “más organizados” y de una renovada Ejecutiva “más ágil” y representativa de las diferentes comarcas de la provincia, que se encargará de defender los intereses de agricultores y ganaderos zamoranos.

Con este objetivo, UCCL ya ha presentado una querella contra la Lonja Agropecuaria de Zamora para que, en vía judicial, se diriman responsabilidades y comprobar “si alguien se está haciendo de oro” con los precios fijados. En este sentido, Rodríguez apuntó la necesidad de que se investiguen presuntos intereses en el funcionamiento de la entidad agropecuaria que, en la actualidad, “está descompensada”.

Por este motivo, es partidario de que la Lonja Agropecuaria de Zamora “desaparezca” y “se refunde” para alcanzar el "necesario equilibrio", con el fin de que estén representados tanto los productores, como los transformadores y los vendedores.