Los consultorios rurales de Zamora, más accesibles y eficientes: estas son las 42 localidades beneficiarias

Más accesibles, aclimatados y eficientes. Son algunas de las mejoras que se implementarán en un total de 42 consultorios locales de la provincia en los próximos meses tras la resolución de las ayudas impulsadas desde la Diputación de Zamora por un presupuesto de 667.271,32 euros y en el que se ha dado prioridad a los municipios con menor población.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado hoy la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la reforma de consultorios locales que habilita a las entidades locales beneficiarias a acometer diferentes actuaciones de mejora. Entre los trabajos se contemplan intervenciones para incrementar la accesibilidad y la eficiencia energética, hasta obras de climatización o reparación de cubiertas, entre otras actuaciones de reforma contempladas en la convocatoria.

Los ayuntamientos beneficiarios de la convocatoria son Santa Cristina de la Polvorosa, Coreses, Villaralbo, Morales del Vino, Toro, Asturianos, Pedralba de la Pradería, Losacino, Rionegro del Puente, Vega de Tera, Pías, Santa Eufemia del Barco, Luelmo, Morales de Valverde, Quintanilla del Olmo, Abezames, Villárdiga, Villaveza de Valverde, Villaferrueña, Gallegos del Pan, Santa Marta de Tera (Entidad Local Menor), Navianos de Valverde, Samir de los Caños, Cañizo, Villaseco del Pan, El Piñero, Villalba de la Lampreana, Aspariegos, Molacillos, Villalazán, Belver de los Montes, Barcial del Barco, Cubillos, Pereruela, Manzanal de Arriba, Villar del Buey, Rabanales, San Vicente de la Cabeza, Rábano de Aliste, Ferreruela, Melgar de Tera y Villalcampo.

Entre ellas se encuentra la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, junto a ayuntamientos de diferentes zonas de la provincia, garantizando que los recursos provinciales lleguen también a los municipios de menor tamaño.

Prioridad a los municipios con menor población

Precisamente, uno de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria ha sido el número de habitantes, otorgándose una mayor puntuación a aquellas entidades locales más despobladas siempre y cuando el consultorio se encuentre operativo y en él se pase consulta.

De esta forma, la Diputación orienta esta línea de ayudas hacia aquellos municipios que, por su reducido tamaño, disponen de una menor capacidad económica para afrontar por sí mismos las actuaciones necesarias en sus consultorios.

La institución provincial recibió un total de 64 solicitudes, incluidas todas ellas en la resolución provisional del pasado 5 de agosto, si bien, tras la valoración definitiva, una docena de ayuntamientos han visto desestimadas sus solicitudes por diferentes incumplimientos de los requisitos establecidos en las bases.

Asimismo, ocho solicitantes quedaron fuera de la convocatoria al haber sido beneficiarios en la anterior convocatoria, para favorecer "así un reparto más equilibrado de los recursos provinciales" tal y como confirmó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, durante la presentación de la convocatoria el pasado mes de febrero.

Incremento del presupuesto

Inicialmente esta línea de ayudas, enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Zamora y aprobado por el Pleno provincial el 12 de diciembre de 2025, reservaba una cantidad de 520.000 euros para acometer obras de reforma y adecuación de los espacios en los que se presta asistencia sanitaria a los vecinos que residen en el medio rural.

Una cantidad a la que se incorporaron posteriormente 156.000 euros adicionales mediante un suplemento de crédito aprobado por el Pleno el pasado 12 de junio, elevando la dotación definitiva de la convocatoria hasta los 676.000 euros.

Una vez notificada la resolución definitiva, las entidades beneficiarias disponen de un plazo de diez días hábiles para aceptar expresamente la subvención concedida. Esta ayuda es compatible con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos nacionales o internacionales, siempre que el conjunto de las ayudas no supere el coste total de la actuación.