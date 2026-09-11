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La avería de un tractor, posible origen del incendio entre Badilla y Argañín

Los Bomberos de la Diputación de Zamora intervinieron en las labores de extinción del fuego

Incendio entre Badilla y Argañín. Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en las tareas de extinción.

Incendio entre Badilla y Argañín. Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en las tareas de extinción. / Cedida por la Diputación de Zamora

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A. A.

A media tarde de este pasado jueves, un incendio forestal movilizó a una quincena de medios en la localidad sayaguesa de Badilla, perteneciente al municipio de Fariza. Entre ellos figuraban los Bomberos del Parque Zona Sur de Bermillo de Sayago, según informa el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Conforme al comunicado de la institución provincial, el fuego se habría originado tras la avería de un latiguillo de un tractor. Un incidente que provocó un incendio en el entorno agrícola y posteriormente se propagó a terreno forestal.

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Incendio forestal en Badilla, vista aérea / Infocal

En el operativo de extinción también participaron una cuadrilla terrestre, una carroceta y dos cuadrillas helitransportadas del operativo de la Junta de Castilla y León, además de Bomberos de Miranda do Douro. Asimismo, en el dispositivo también intervinieron agentes de la Guardia Civil. "Una actuación coordinada entre los distintos servicios de emergencia para controlar el incendio y evitar que las llamas pudieran afectar a zonas próximas", resumen fuentes de la Diputación de Zamora.

Incendio entre Badilla y Argañín.

Incendio entre Badilla y Argañín. / Cedida

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