Villalpando refuerza su apuesta por la vivienda: adquiere nueve para alquiler social y promueve seis prefabricadas

Con paso firme y decidido, Villalpando tratará de fijar población y paliar un problema que afecta al medio rural con la ampliación de la oferta de viviendas. Para conseguir este objetivo, tal y como ha explicado el alcalde, Emiliano de la Puente, el Ayuntamiento de Villalpando realizará un importante esfuerzo económico, ya que de los 945.000 euros presupuestados este año para inversiones, la mayor partida será la destinada a la adquisición de viviendas de segunda mano para alquiler social.

Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, que financiará aproximadamente el 61% del coste, el Ayuntamiento tiene previsto adquirir un total de nueve viviendas, de las que ya ha comprado y escriturado seis, mientras que la compra de las otras tres ya ha sido aprobada.

El presupuesto total destinado a la compra de las viviendas de segunda mano para alquiler social, según los datos aportados por el alcalde, ronda los 500.000 euros.

Al margen de la incorporación de estas nueve viviendas para alquiler social al mercado inmobiliario de Villalpando, el Ayuntamiento sigue trabajando en otro proyecto basado en incrementar la oferta habitacional con seis viviendas sociales prefabricadas que se pondrán a la venta, iniciativa que se desarrollará en el marco de un plan impulsado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora.

En concreto, como subrayó de la Puente, las seis viviendas sociales prefabricadas se pondrán a la venta una vez finalice su instalación en los terrenos que el Ayuntamiento cederá a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Urbanización

Además, el Ayuntamiento ya cuenta con el proyecto de urbanización de la parcela en la que está previsto instalar las seis viviendas prefabricadas de las que el alcalde destacó "su calidad".

Del mismo modo, recordó que la Junta subvencionará la adquisición de estas viviendas a los menores de 36 años con un 10% del coste, el mismo porcentaje que aportará la Diputación de Zamora, mientras que el Ayuntamiento cederá los terrenos en los que se instalarán y se hará cargo de la urbanización de los terrenos.

Cada una de las seis viviendas adosadas, de una planta, ocupa una superficie aproximada de 90 metros cuadrados y dispondrán de plaza de garaje. Una empresa soriana especializada en viviendas industrializadas se encargará de la instalación de las previstas en el municipio de Villalpando, con la intención de ofrecer una alternativa habitacional a las personas que desean fijar su residencia en la villa.

Aumento de población

A lo largo del presente mandato, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villalpando ha conferido prioridad a ofrecer soluciones al problema de la falta de vivienda con el fin de atender la creciente demanda en un mercado inmobiliario tensionado y un previsible aumento de la población por diferentes proyectos empresariales que se están desarrollando en el municipio, tales como el Área de Servicio y Logística "Tierra de Campos", promovido por Ibereólica, que tiene previsto crear 120 puestos de trabajo directos.

Con este objetivo, en febrero el Ayuntamiento formalizó en la Notaría de Villalpando la firma escritura pública que permitirá la construcción de una promoción de viviendas de protección pública, dentro del programa impulsado por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

En el citado acto notarial se formalizaron todas las operaciones necesarias para hacer viable el proyecto, que engloban la aceptación de la cesión gratuita de suelo, la agrupación y posterior segregación de parcelas y la cesión final a Somacyl, empresa pública que será la encargada de ejecutar la promoción de viviendas en dos parcelas, de las que una ha sido cedida gratuitamente por la familia Nájera.

El proyecto se ejecutará en dos fases y las cinco primeras viviendas previstas "seguirán un modelo arquitectónico moderno, eficiente y plenamente integrado en el entorno", en consonancia con otras promociones de vivienda social ya ejecutadas por Somacyl. En una segunda fase está previsto construir 12 viviendas más.

Otros proyectos

Por otra parte, de la Puente adelantó otros proyectos en los que en la actualidad trabaja el Ayuntamiento como el cambio de los contadores de agua. Los actuales serán sustituidos por otros inteligentes y, en total, está previsto cambiar 1.334 contadores de agua.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto acometer en breve la sustitución de aproximadamente 2,5 kilómetros de tuberías de fibrocemento que se mantienen en el municipio. El coste de este proyecto asciende a 1.553.000 euros y será sufragado por Somacyl, que aportará el 60% del coste, mientras que la Diputación Provincial de Zamora se hará cargo del 20%, el mismo porcentaje que financiará el Ayuntamiento con recursos municipales.

El proyecto de sustitución de las tuberías de fibrocemento ya está redactando y, en breve, el Ayuntamiento firmará el convenio de colaboración con Somacyl, entidad que convocará el proceso de licitación de las obras previstas en Villalpando.

Por último, el alcalde resaltó el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en los últimos años, tal y como refleja el aumento progresivo de las partidas destinadas a ejecutar proyectos importantes para el futuro de la villa.

De hecho, según las cifras aportadas por el mandatario municipal, en el año 2023 las inversiones ascendieron a unos 210.000 euros, partida que se incrementó hasta los 450.000 en 2024, mientras que en 2025 alcanzaron los 745.000 euros y en el presente ejercicio rozarán los 945.000 euros.