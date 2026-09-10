Tres nuevos silos de sal reforzarán la seguridad de las carreteras provinciales

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora aprobó tres proyectos para la construcción de nuevos silos elevados destinados al almacenamiento de sal, que permitirán reforzar los medios disponibles para hacer frente a episodios de nieve y hielo en la red provincial de carreteras, dentro del Plan de Vialidad Invernal de la institución. La inversión conjunta prevista asciende a 239.140,39 euros, con cargo a los fondos propios de la Diputación Provincial de Zamora correspondientes al ejercicio 2026.

Las actuaciones proyectadas consisten en la ejecución de tres silos elevados con una capacidad de almacenamiento de 60 toneladas cada uno, junto con las obras de cimentación, pavimentación y vallado necesarias para su puesta en servicio.

“Estas infraestructuras posibilitarán y optimizarán la atención a la demanda de sal necesaria para la conservación de las carreteras de la Diputación Provincial de Zamora. La ubicación de los silos en carreteras afectadas habitualmente por nevadas permitirá reducir considerablemente los tiempos de carga y los desplazamientos hasta las zonas de acopio, favoreciendo una respuesta más rápida y eficaz de los equipos de conservación ante situaciones meteorológicas adversas”, explican desde la institución provincial.

El silo para cloruro sódico en la carretera ZA-P-2669, en el punto kilométrico aproximado 1+600, en la localidad de Lubián, en la margen derecha de la vía, con un presupuesto de licitación de 79.389,12 euros permitirá reforzar la disponibilidad de material para los tratamientos preventivos y de emergencia en el ámbito de Sanabria, una zona especialmente condicionada por las condiciones meteorológicas invernales.

Uno de los silos de sal. / Cedida

El que se ubicará entre las localidades de Benavente y Manganeses de la Polvorosa cuenta con un presupuesto base de licitación de 78.790,46 euros. La nueva instalación contribuirá a mejorar la capacidad operativa de los servicios de conservación de carreteras en el entorno de Benavente y su área de influencia, reduciendo los tiempos necesarios para la carga y distribución de sal durante los episodios de nieve y hielo.

Por último, la Junta de Gobierno dio el visto bueno inicial al proyecto de construcción de un silo para cloruro sódico en la carretera ZA-P-1102, en el punto kilométrico 4+500, situado en la margen izquierda de la vía, en la salida este de Villaralbo, con un presupuesto de 80.960,81 euros. La actuación permitirá disponer de una nueva infraestructura de almacenamiento de sal para reforzar la respuesta ante nevadas, heladas y otras situaciones que puedan afectar a la seguridad y a la circulación por las carreteras provinciales.

Con la ejecución de estos tres nuevos silos, la Diputación Provincial de Zamora continuará ampliando y mejorando su red de puntos de carga y acopio de cloruro sódico. Actualmente, existen tres silos de 60 toneladas situados en Zamora, Alcañices y Robleda-Cervantes, acopio de 200 toneladas en Zamora y otro de la misma capacidad en Puebla de Sanabria.

“La incorporación de los nuevos silos de Lubián, Benavente y Villaralbo permitirá disponer de material en ubicaciones más próximas a las carreteras con mayor afección por nevadas, optimizando la logística y reduciendo tanto los tiempos de carga como los desplazamientos hasta las zonas de actuación”, destacan fuentes de la Diputación.

Uno de los silos de sal. / Cedida

Con estos tres proyectos, la Diputación Provincial de Zamora continúa reforzando las infraestructuras y medios materiales destinados a garantizar la seguridad vial y mantener en las mejores condiciones posibles la red provincial de carreteras durante los episodios meteorológicos adversos. “La construcción de estos silos permitirá disponer de mayores reservas de cloruro sódico en puntos estratégicos, facilitando una actuación más rápida y eficaz de los equipos de conservación de carreteras y contribuyendo a minimizar las afecciones que puedan producirse sobre la circulación durante los meses de invierno”, se detalla.

La inversión de 239.140,39 euros se suma a las actuaciones que la Diputación viene desarrollando para mejorar de forma progresiva los medios y recursos destinados a la conservación de la extensa red provincial de carreteras y a la prestación de un servicio público esencial para los municipios y habitantes de la provincia.