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La pasarela más solidaria vuelve a la provincia: V edición del Desfile Benéfico organizado por Vive Zamora

El show contará con un cortador de jamón

Pasarela en una imagen de archivo

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O. C.

El próximo sábado 19 de septiembre, la Plaza Mayor de Tábara acogerá un nuevo desfile zamorano con fines benéficos. En este caso, el propósito del evento es impulsar el desarrollo rural y cultural, contribuir a la lucha contra la despoblación y los incendios y fomentar la protección de la naturaleza en el medio rural zamorano. Para ello, 23 modelos exhibirán atuendos diseñados por Ángel Iglesias, Marae, Ainhoa Salcedo, Sayago Etiam, Mark Innik, Marín y Carlan 6.

Por otra parte, entre la veintena de modelos, destacan los nombres de Judith Barrero, Miss Internacional Zamora 2026, Carlos Bautista, Míster Internacional Zamora 2026, Roberto Martínez Míster Internacional Zamora 2022 y Guzmán Miranda, Mister Internacional Zamora 2023-2020.

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La cita tendrá lugar a partir de las 17.00 horas del 19 de septiembre en la plaza mayor de Tábara, donde no solo se podrá asistir a la exhibición en la pasarela, sino que acompañará un show musical de la mano del dj Amdex Music y buena comida de la mano de Lorenzo de la Iglesia, cortador de jamón, y una degustación de tapas de la mejor carne alistana-sanabresa.

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