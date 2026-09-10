Fermoselle facilitará la tramitación de las ayudas de 500 euros a los empadronados afectados por el incendio
El Ayuntamiento facilitará los impresos y asesorará a los vecinos hasta el 9 de octubre, fecha límite para solicitar la prestación directa de la Junta de Castilla y León
E. V.
El Ayuntamiento de Fermoselle colaborará en la tramitación de las ayudas de 500 euros destinadas a familias empadronadas en el municipio, incluido entre las localidades afectadas por los incendios forestales del verano de 2026 en Castilla y León.
La medida se deriva de la Resolución del 4 de agosto de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, por la que amplía la relación de municipios y localidades afectados por grandes incendios forestales y por evacuaciones incluyendo al municipio en el que originó el fuego que terminó arrasando más de 11.000 hectáreas y por el que están siendo investigadas tres personas.
La resolución, que reconoce Fermoselle como localidad evacuada, abre la puerta a que las familias empadronadas a fecha de 30 de julio puedan acceder a esta ayuda directa de 500 euros.
Una solicitud que deberá presentarse ante la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León. Para asegurar que todos los vecinos puedan registrar las solicitudes a tiempo, el consistorio colaborará en la tramitación de las solicitudes hasta el próximo 9 de octubre, fecha en la que finaliza el plazo.
Para estos casos, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos el modelo normalizado en formato papel, prestando asesoramiento para cumplimentar el documento en la Oficina de Turismo, previo a dar traslado del mismo a la Junta de Castilla y León a través de ventanilla única.
En el caso de aquellas personas que no dispongan de certificado digital, los afectados deberán tramitarlo electrónicamente a través de la página web de la Junta de Castilla y León.
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