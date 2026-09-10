El corazón solidario de San Martín de Tábara recauda 1.740 euros en su primera marcha

La concienciación sobre las enfermedades raras continúa conquistando nuevos puntos de la provincia, en este caso sacando el lado más solidario de los vecinos de San Martín de Tábara a través de la primera marcha en favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Una iniciativa impulsada por las hermanas Raquel, Nerea y Vera Pérez Belver y Rosa María Pérez Río con un objetivo muy especial: recaudar fondos para apoyar a las personas y familias que conviven con enfermedades raras. El compromiso y la empatía de los vecinos hicieron el resto.

Y el resultado, confiesan, no ha podido ser más satisfactorio al recaudar un total de 1.740,39 euros. Una cantidad que será destinada íntegramente a apoyar la labor social y de concienciación impulsado por la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

La convocatoria contó con la participación y colaboración de vecinos, además del respaldo de la Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural y de numerosos patrocinadores y colaboradores que contribuyeron a hacer posible la actividad.

Desde la organización han agradecido especialmente la respuesta de vecinos y participantes, así como la implicación de las entidades, empresas y colaboradores que apoyaron esta primera edición.