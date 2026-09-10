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Controlado un incendio en Badilla que ha movilizado a 14 medios

El plan Infocal consiguió controlar el fuego en apenas una hora, aunque siguen trabajando para extinguirlo por completo

Incendio forestal en Badilla

Incendio forestal en Badilla / Cedida

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O. C.

A las 18.45 de la tarde de este jueves iniciaba en la localidad sayaguesa de Badilla, perteneciente al municipio de Fariza, un incendio forestal que movilizó hasta a 14 medios, tres de ellos aéreos. Para el operativo de extinción, Infocal ha movilizado a tres agentes medioambientales, una autobomba, dos cuadrillas terrestres, tres helitransportadas tipo ELIF/BRIF, tres hidroaviones y dos medios inespecificados. A las 19.45, una hora después de que diera inicio el siniestro, se comunicaba que el incendio había sido controlado, aunque solo se retiraran del lugar del suceso dos de los medios aéreos.

Incendio forestal en Badilla, vista aérea

Incendio forestal en Badilla, vista aérea / Infocal

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