Cinco motivos para la esperanza en Valcabado, el colegio que completa su oferta educativa con un aula de 0 a 2 años

Hay motivos para la esperanza en Valcabado. Cinco concretamente que con sus gateos, sonrisas y sollozos estrenan las nuevas instalaciones destinadas a los alumnos de 0 a 2 años. Con ellos, el colegio completa la oferta educativa hasta el segundo ciclo de Primaria. Julio, Sofía, Hugo, Manuel, Jara y Lucía son los primeros de un listado que promete refuerzos a corto plazo.

Una promesa que, lejos de ser un brindis al sol, cuenta ya con el firme interés de varias familias tanto del contorno como de trabajadores de las industrias ubicadas en el alfoz zamorano que ven en esta aula una tabla de salvación de cara a facilitar la conciliación familiar.

Lejos de ser una excepción, el refuerzo educativo en las aulas vinculadas al Centro Rural Agrupado (CRA) Tierra del Pan encadena dos buenas nuevas con la reapertura el pasado curso de dos unidades en Cubillos tras 17 años en blanco. Pura antítesis.

La infancia desafía el pronóstico de una escuela rural en plena resistencia. Solo en Valcabado, casi seis de cada diez alumnos son menores de seis años. La cercanía con la capital se torna como un arma de doble filo en el que, por segundo año consecutivo, se ha impuesto el pulso de las familias más jóvenes que apuestan por residir fuera de Zamora.

En este colegio, las cunas no hacen falta por el momento. Los bebés (cuatro de un año y uno de dos años) requieren de espacios acondicionados a sus necesidades en los que las colchonetas, los cojines antivuelco, los gimnasios y las alfombras de estimulación temprana se codean con aseos adaptados con cambiadores.

No son los únicos elementos que aguardan su momento: triciclos, juguetes y demás material educativo descansan en una sala de profesores que también ha crecido gracias a la contratación de dos nuevas técnicas de Educación infantil y una maestra que ejerce de coordinadora de la unidad más temprana, dependiente de la Junta de Castilla y León. Una inversión sostenida entre el consistorio municipal -encargado de efectuar las obras y actuaciones de adecuación de las instalaciones a las necesidades específicas del nuevo alumno- y la Junta de Castilla y León, como encargada del material, mobiliario y de la contratación del personal docente.

La vuelta al cole en el primer ciclo de Infantil es sinónimo de adaptación. La despedida, durante apenas hora y media, ha estado marcada por la incertidumbre, aunque "apenas han llorado", confiesa el director del CRA, Alejandro San Cipriano. Nada más acceder al aula, dos de los bebés devuelven sonrisas cómplices. El periodo marcado para facilitar la transición de los niños al nuevo entorno se extenderá hasta las tres semanas.

A la puerta del recinto aguardan las primeras madres residentes en Valcabado, Cubillos y Torres del Carrizal, una de ellas con un bebé en brazos que en los próximos días se incorporará también al aula y que durante los últimos minutos del recreo se convierte en el protagonista de los niños de Primaria.

El valor de la cercanía: "Nos mantenemos"

Los casos de Cubillos y Valcabado constatan el impulso demográfico, y por consiguiente de servicios, entre las localidades más próximas a Zamora capital. Pero no son una excepción en el área de influencia del CRA Tierra del Pan que cuenta además con unidades educativas repartidas en Monfarracinos, Roales, Montamarta, Moreruela de los Infanzones y Andavías: en el caso de Montamarta también se ha incrementado el número de matrículas con cinco nuevos alumnos ya incorporados oficialmente.

"Son las únicas que no pierden niños" en el conjunto de la provincia, si bien matiza San Cipriano la importancia de ofrecer servicios complementarios como el comedor que marca la diferencia entre localidades como Roales del Pan (con 25 matrículas) y Monfarracinos que, con un padrón similar, roza las 80.

Una oferta que se suma a los programas de "Madrugadores" y "Tardes en el cole" que amplían la horquilla de llegada y recogida, garantizando así la conciliación familiar y laboral también en el medio rural.