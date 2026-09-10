Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita de Margarita Robles a Monte la Reina, Toro (Zamora)Investigados incendio FermoselleTerapia tumores cerebrales ZamoraOficinas móviles bancarias de Caja Rural en Zamora
instagramlinkedin

Carbajales de Alba despide a su patrona con unos espantos de altura

El último festejo taurino por las fiestas patronales concentró a un centenar de caballistas y a miles de aficionados para disfrutar del juego de los tres novillos y seis bueyes

GALERÍA | El espanto de Carbajales de Alba, en imágenes

GALERÍA | El espanto de Carbajales de Alba, en imágenes

Ver galería

GALERÍA | El espanto de Carbajales de Alba, en imágenes / Lucas Anta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Estefanía Vega

Carbajales de Alba

Carbajales de Alba despide sus fiestas en honor a su patrona, la Virgen de los Árboles, con unos segundos espantos de ensueño. El tiempo invitó a caballistas y aficionados a acercarse hasta las inmediaciones de los corrales de La Cañada en una jornada cuya asistencia llegó a superar incluso al día grande en el que se congregaron cerca de 10.000 personas.

Los tres novillos y seis bueyes aseguraron un juego espectacular de principio a fin en una tarde que registró un herido, un joven de 34 años y vecino del municipio que recibió un puntazo (cornada superficial) cuando se disponía a acceder al gradería desde uno de los "paquetones" de paja.

El varón, que permaneció consiente en todo momento, fue trasladado en ambulancia hasta el centro de salud de la localidad y posteriormente al hospital Virgen de la Concha de Zamora para mantenerlo bajo observación y valorar una explotación más exhaustiva.

El espectáculo se prolongó durante dos horas y media aprovechando el brío de los astados que en todo momento fueron magistralmente conducidos por los caballistas que en esta jornada llegaron a rondar el centenar.

Noticias relacionadas y más

Tarde envidiable en la Era de Carbajales donde llegaron a registrarse temperaturas cercanas a los 27 grados, si bien el sol contribuyó a incrementar la sensación térmica. Todo un regalo que pone el broche perfecto a unos espactos que en este año cumplen los 250 años de tradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”
  2. Apenas se veía, era todo selva': la ardua tarea para reconvertir en una ruta de senderismo los bancales abandonados de un pueblo de Zamora
  3. Vacas sueltas en San Román: los vecinos denuncian la rotura de una tubería por parte de animales que 'campan a sus anchas
  4. Tomás García, el nómada alistano que salvaguarda la trashumancia: 'Esto ya está perdido; a mí me gusta lo que hago, pero no es rentable
  5. El rebaño de Tomás vuelve a casa
  6. Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria
  7. No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar': la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP
  8. Dos incendios intencionados y uno en investigación durante la tarde de este sábado en Zamora

Carbajales de Alba despide a su patrona con unos espantos de altura

Carbajales de Alba despide a su patrona con unos espantos de altura

Un aficionado local recibe un puntazo durante el segundo de los espantos de Carbajales de Alba

Un aficionado local recibe un puntazo durante el segundo de los espantos de Carbajales de Alba

Aulas de Música en Aliste y Tras Os Montes viaja a Ciudad Real en el Certamen de Folklore de Villarrubia de los Ojos

Aulas de Música en Aliste y Tras Os Montes viaja a Ciudad Real en el Certamen de Folklore de Villarrubia de los Ojos

La pasarela más solidaria vuelve a la provincia: V edición del Desfile Benéfico organizado por Vive Zamora

La pasarela más solidaria vuelve a la provincia: V edición del Desfile Benéfico organizado por Vive Zamora

Fermoselle facilitará la tramitación de las ayudas de 500 euros a los empadronados afectados por el incendio

Fermoselle facilitará la tramitación de las ayudas de 500 euros a los empadronados afectados por el incendio

Controlado un incendio en Badilla que ha movilizado a 14 medios

Controlado un incendio en Badilla que ha movilizado a 14 medios

El corazón solidario de San Martín de Tábara recauda 1.740 euros en su primera marcha

El corazón solidario de San Martín de Tábara recauda 1.740 euros en su primera marcha

Sanabria refuerza su papel como enclave estratégico en la cooperación con Portugal: inyección para el Centro de Innovación Social de Puebla

Sanabria refuerza su papel como enclave estratégico en la cooperación con Portugal: inyección para el Centro de Innovación Social de Puebla
Tracking Pixel Contents