Carbajales de Alba despide a su patrona con unos espantos de altura

Carbajales de Alba despide sus fiestas en honor a su patrona, la Virgen de los Árboles, con unos segundos espantos de ensueño. El tiempo invitó a caballistas y aficionados a acercarse hasta las inmediaciones de los corrales de La Cañada en una jornada cuya asistencia llegó a superar incluso al día grande en el que se congregaron cerca de 10.000 personas.

Los tres novillos y seis bueyes aseguraron un juego espectacular de principio a fin en una tarde que registró un herido, un joven de 34 años y vecino del municipio que recibió un puntazo (cornada superficial) cuando se disponía a acceder al gradería desde uno de los "paquetones" de paja.

El varón, que permaneció consiente en todo momento, fue trasladado en ambulancia hasta el centro de salud de la localidad y posteriormente al hospital Virgen de la Concha de Zamora para mantenerlo bajo observación y valorar una explotación más exhaustiva.

El espectáculo se prolongó durante dos horas y media aprovechando el brío de los astados que en todo momento fueron magistralmente conducidos por los caballistas que en esta jornada llegaron a rondar el centenar.

Tarde envidiable en la Era de Carbajales donde llegaron a registrarse temperaturas cercanas a los 27 grados, si bien el sol contribuyó a incrementar la sensación térmica. Todo un regalo que pone el broche perfecto a unos espactos que en este año cumplen los 250 años de tradición.