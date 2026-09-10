Aulas de Música en Aliste y Tras Os Montes viaja a Ciudad Real en el Certamen de Folklore de Villarrubia de los Ojos

El sábado, 5 de septiembre, Aulas de Música en Aliste y Tras os Montes participó en el 45 Certamen de Folklore de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), organizado por la Agrupación Folklórica Señora de la Sierra.

Fue el momento de devolver la visita realizada a Trabazos por la citada Agrupación Folklórica el día 8 de agosto para participar en el festival organizado por Aulas de Música.

En Villarrubia de los Ojos, los integrantes del grupo alistano tuvieron la ocasión de reencontrarse con unos viejos conocidos, Coros y Danzas de Zarandona (Murcia), que ya acudieron al festival de Trabazos en el año 2022.

La jornada fue intensa, comenzando a las 10.30 horas con una recepción en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, donde algunos integrantes de la Corporación Local, encabezados por la alcaldesa del municipio, dieron la bienvenida a los grupos participantes en el Certamen de Folklore. Allí tuvo lugar un intercambio de regalos. Por su parte, Aulas de Música, entregó al Ayuntamiento y a los otros dos grupos un libro de Zamora y una maqueta de la iglesia de San Pedro de la Nave, proporcionados por la Diputación de Zamora.

Posteriormente, se realizó una visita guiada a la localidad, pasando por los lugares más emblemáticos del municipio: la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el Museo Etnográfico de San Isidro. En la Parroquia, se encontraba la imagen engalanada de Nuestra Señora de la Sierra, patrona de la localidad, que, días antes, había sido trasladada por los jóvenes de la localidad, a paso de carrera, desde su Santuario, en un trayecto de 12 km de distancia.

Tras esta visita, los componentes de los grupos se desplazaron a la Cooperativa El Progreso, considerada la segunda cooperativa vinícola más grande de Europa, donde, después de una visita guiada, pudieron disfrutar de una cata de vinos.

La mañana concluyó con una comida de hermandad en la Sala de Usos Múltiples de la localidad.

A las 20.45 horas, los grupos participantes en el Certamen se concentraron en la Plaza de la Constitución, desde donde realizaron un pequeño pasacalles hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para realizar una ofrenda, con música y baile, a Nuestra Señora de la Sierra, Patrona del pueblo.

Aulas de Música entró en la Parroquia al son de las gaitas y tambores, provocando el deleite de los asistentes, poco acostumbrados al sonido de estos instrumentos. La ofrenda consistió en el baile de una jota alistana y en la entrega de una cesta con productos típicos de la zona, consistentes en varias conservas de castañas y en un tarro de miel, donados por Conservas Setra y Miel Monte Aliste.

Después de la ofrenda, los grupos se encaminaron, realizando un pasacalles, hasta el Auditorio Municipal, lugar de celebración del Certamen. Ante un Auditorio lleno, Aulas de Música entró en el escenario a ritmo de gaitas y tambores y comenzó su actuación con la Ronda de boda y el Baile de la medida, remarcando, desde un inicio, la importancia de nuestras tradiciones. La lata, la botella y las conchas también estuvieron presentes en la interpretación de un charro y de una jota alistanos. El canto de la Ronda de los chulos, seguido de un baile sanabrés (tocado con gaita), el Charro y el Fandando de Mayalde (con flauta y tamboril) y la Jota de Villalcampo (con dulzaina) completaron el repertorio, no sin olvidarnos de nuestros vecinos de Tras os Montes, representados a través del Repasseao de Póvoa.

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La participación de Aulas de Música, con sus bailes y con instrumentos como la gaita, dulzaina, flauta y tamboril e instrumentos de percusión, como tambores, caja, lata, botellas o conchas, tuvo una grata acogida entre los asistentes. No en vano, se dio a conocer un folclore distinto al típico de la zona, compuesto, fundamentalmente de jotas, seguidillas, fandangos y rondeñas interpretados con instrumentos de cuerda.