Alejandro Muñoz, cortador de Fuentesaúco: "Ahora me toca defender en cada plaza el título de Valladolid"

Alejandro Muñoz es natural de Fuentesaúco, tiene 22 años y, aunque ya tenía en su haber el primer puesto en algunos concursos, el pasado domingo se ha proclamado ganador del Campeonato Mundial de Cortes de Valladolid, organizado por Tauroemoción y Talento Castellano dentro de la feria taurina de la Virgen de San Lorenzo.

Como él mismo dice, un concurso "especial y único" del que le va a costar tiempo digerir haber sido el primer clasificado en una reñida final mano a mano con Misu, y un título que ahora tiene la "obligación" de defender por las plazas; sin ir más lejos, esta misma tarde, en La Glorieta de Salamanca.

Acaba de proclamarse ganador del Campeonato Mundial de Cortes de Valladolid, ¿ya le ha dado tiempo a digerirlo?

Sí, han pasado pocos días, pero la ilusión sigue siendo como si hubiera sido hace unas horas. Ser campeón de Valladolid es algo único, especial y creo que voy a tardar en digerirlo. La verdad es que nunca se me va a olvidar, pero voy a tardar en digerirlo.

Alejandro Muñoz, junto al CEO de Tauroemoción, Alberto García y de Talento Castellano, Javier Serrano. / Tauroemoción

¿Cómo se sintió cuando sonó su nombre y cómo se siente ahora, que ya han pasado unos días?

Me sentí la persona más feliz del mundo porque saber que eres el campeón de Valladolid y escuchar tu nombre como el primer clasificado es algo muy especial, algo único y algo inolvidable.

¿Cómo vivió el concurso?

Lo disfruté muchísimo. Estaba muy entregado y el público estuvo conmigo durante la fase, la semifinal y la final; me sentí muy querido. Yo tenía muchas ganas de ese concurso, era una fecha que me había marcado en el calendario porque era un concurso muy importante, que sabía que en mi carrera podía ser un punto y aparte y así fue. Y la verdad es que me encontré muy a gusto delante de los toros y que fue algo especial.

¿Y cómo vivió la final mano a mano con José María Carreras "Misu"?

Pues la verdad es que estaba más tranquilo en el mano a mano que en la semifinal, ahí ya empecé a disfrutar y no tenía tanta presión, que, a veces, suele ser al revés, pero como ya estaba ahí metido en el mano a mano con un gran maestro y un gran compañero como es Misu, me centré más en disfrutar para que salieran las cosas y se dio bastante bien. Nos tocó un toro muy bueno y el público estuvo muy bien con nosotros, se vio un buen espectáculo.

Se trató de una novillada bastante seria de la ganadería Equinotauro, ¿verdad?

Pues sí, como dijo el ganadero, posiblemente, podía ser una de las novilladas más fuertes que se habían echado en Valladolid y así fue. Fue una novillada muy seria, con mucho trapío, una novillada muy fuerte, muy de Valladolid. El público de Valladolid entiende mucho de toros, es un público bastante sabio y sabían de la seriedad de los novillos. Fue una novillada muy completa, funcionaron todos los toros, así que muy bien.

El cortador de Fuentesaúco, durante el Campeonato Mundial de Cortes de Valladolid. / Tauroemoción

¿Qué supone para usted haber ganado este campeonato en la plaza de toros de Valladolid?

Cualquier cortador sueña con ganar en Valladolid. Yo, desde bien pequeño, he visto los concursos de cortes de Valladolid y para mí era algo, por una parte, alcanzable, porque me dedico por y para ello: para el toro y para llegar a este nivel. Y por otra parte, algo soñable, algo a lo que estás dándole vueltas en tu cabeza. El concurso de Valladolid es algo único y cualquier cortador quiere ganarlo.

Sin embargo, este no ha sido el primer concurso que ha ganado...

No, no es el primero. Ya tengo algún concurso que otro, he ganado en otros municipios, como en Villamor de los Escuderos o Ataquines, por ejemplo, pero Valladolid la verdad es que sabe un poquito más, las cosas como son. Todas las plazas son especiales, pero una capital como es Valladolid y la importancia de su concurso de cortes tiene un aliciente más.

¿Cómo ve la apertura de los carteles en los concursos de cortes? Ya se está viendo un relevo generacional, ¿no?

Las empresas, ahora mismo, están apostando por la gente joven. Sí que se están dando oportunidades, lo único es que hay que aprovecharlas. Los veteranos todavía siguen dando un espectáculo y todavía siguen dando el callo, es muy difícil competir contra ellos por su experiencia y porque son los mejores, se han mantenido durante muchos años. Pero cualquier empresa está dando hoy en día oportunidades, lo que hay que hacer es aprovecharlas y saber en qué momento estás.

Ahora que habla de los veteranos, ¿cuáles han sido sus referentes del corte?

He tenido muchos referentes. Me gusta fijarme y coger un poco de cada detalle de cada uno. Me he fijado mucho en el maestro Dany Alonso, en Jonathan Estébanez "El Peta", en la torería de Oliver García, en la profesionalidad de David Ramírez "El Peque", de Julián Gómez Carpio, que, aunque no sean cortadores, digamos, ellos son más recortadores, han sido también unos referentes, no sólo en la suerte de cortar.

¿Y su estilo cuál es? ¿Cuál es el estilo que quiere alcanzar?

Soy una persona a la que le gusta darle bastante terreno a los toros, me gusta cogerlos en los tercios, darles esa ventaja de que te puedan coger… me gusta mucho lucir a los toros. Soy una persona a la que le gusta andar a los toros y no correrlos, pero, sobre todo, dejarles ventaja de que te puedan coger y darles esa verdad.

¿Cómo nació su "vocación" por ser cortador?

Vengo de una localidad muy taurina, que es Fuentesaúco, y desde bien pequeño he vivido los espantes y los festejos taurinos a flor de piel. Tengo una familia bastante taurina y mi afición viene un poquito de ahí. También tengo un primo que fue cortador, Ismael Muñoz; entonces, me iba a verlo a los concursos que él tenía por ahí, en la zona de La Guareña. Ahí me empezó a picar un poquito el gusanillo y empecé con el carretón; luego, con las vacas y hasta que ya di el salto a los concursos.

¿Así comenzó su andadura?

Empieza con los carretones, jugando en las calles con los amigos del pueblo. Me acuerdo de que sacábamos todas las noches el carretón, incluso, hacíamos toros embolados. Ahí empieza un poquito el gusanillo, luego ya ves que te va gustando más, que te quieres ir un poco profesionalizando, vas entrenando ya por y para ello y, aun así, todavía sigo entrenando con el carretón, es algo que no he dejado.

¿Qué le dijeron en casa cuando dijo que quería ser cortador?

Me han apoyado mucho. Sin su apoyo, me sería muy complicado. Van a verme a todos los concursos y es un apoyo incondicional, tanto mi novia como mis padres; cuando no van a algún concurso porque no pueden, que raro es que no vayan, los echo de menos. Me gusta que vayan y me gusta sentir su apoyo, que me dan en cada concurso.

¿Cómo es su preparación de cara a los concursos?

La verdad es que es una preparación bastante exigente. Todos los días entreno, si no es con el carretón, es corriendo, yendo al gimnasio, haciendo ejercicios de coordinación, ejercicios de resistencia,… Me gusta mucho el monte y también voy mucho con la bici, voy mucho corriendo y, sobre todo, la preparación en el invierno en las fincas. Allí es donde, realmente, la cara del toro y la cara del animal te ponen en el sitio. Las capeas en los inviernos, las capeas de los pueblos... ahí es más mi preparación.

¿Qué siente cuando está en esa cara del toro que dice?

Pues me siento muy afortunado, la verdad. Hace bastantes temporadas que, cada vez que hago un paseíllo, pero, sobre todo, en esta temporada, antes de que suene la música, pienso y me digo a mí mismo lo afortunado que soy de poder hacer un paseíllo. Así que siento muchísima felicidad delante de la cara porque es donde he querido estar y doy gracias de poder estar ahí.

Y está teniendo bastantes fechas. Hoy mismo, sale en el concurso de Salamanca...

Sí, ahora tengo bastantes fechas en septiembre y en octubre. La temporada se ha dado bien, han ido contando conmigo. Ha sido una temporada bonita, una temporada de fechas, así que estoy muy contento.

Hablaba antes de su exigente preparación física, ¿pero cómo es la mental?

Realmente, la preparación mental es casi más importante que la física porque es verdad que, para estar delante de un toro, necesitas tener mucha preparación física, pero, si la cabeza no está en su sitio, el físico da igual. Mentalmente, me ayuda mucho y me pongo muchísimos vídeos de hace bastantes años, vídeos de cuando cortaba Víctor Holgado o Pajarito o grandes cortadores que han tenido grandes triunfos en Valladolid. Y, con eso, la verdad es que te mentalizas y es un poco como más me motivo y más me preparo mentalmente.

¿Qué metas se marca a partir de ahora?

Las metas son iguales que las que me puse al principio de la temporada: disfrutar, competir, ser Alejandro Muñoz, defender mi estilo. Y, ahora que soy campeón de Valladolid, me tocará ir a cada plaza a competir y a defender que soy un claro vencedor de Valladolid y llevar bien el título de campeón de Valladolid.