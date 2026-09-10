Un aficionado local recibe un puntazo durante el segundo de los espantos de Carbajales de Alba
El astado arremetió contra la pierna del joven de 34 años cuando se disponía a acceder al graderío
El herido, que permaneció en todo momento consciente, ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha
Un joven de 34 años ha resultado herido durante el segundo de los tradicionales espantos con el que Carbajales de Alba festeja las fiestas de su patrona, la Virgen de los Árboles. El varón sufrió un puntazo (cornada superficial) en el momento en el que trataba de refugiarse en las gradas situadas en la Era.
El astado, un toro jabonero, aprovechó el salto del joven desde uno de los "paquetones" de paja hacia las gradas para embestirle en el muslo. El herido, que ha permanecido en todo momento consciente, fue inicialmente atendido en la UVI móvil y en el centro de salud previo a su posterior traslado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.
Así lo ha confirmado el alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Gervás, quien ha precisado que el herido es un vecino de la localidad. El regidor fue uno de los primeros en socorrer al joven junto a otro grupo de personas para efectuar el rápido traslado hasta la ambulancia, situada a escasos metros del suceso.
Gervás ha destacado la rapidez en la actuación y el carácter leve que inicialmente revestía la herida, si bien el joven ha ido trasladado hasta el hospital zamorano para mantenerlo bajo observación y proceder a una revisión más exhaustiva.
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