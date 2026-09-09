Una tala que va más allá de un desbroce: el PSOE denuncia la eliminación de árboles que podrían ser centenarios en Ferreras de Abajo
Los socialistas piden al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta que investigue el alcance de los trabajos y si cuentan con la preceptiva autorización
La eliminación de árboles en Ferreras de Abajo ha motivado la presentación de una denuncia del PSOE ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora, al que insta a poner en marcha una investigación sobre los trabajos de desbroce, limpieza y tala que se están llevando a cabo en distintos terrenos del término municipal.
Los socialistas advierten en su denuncia sobre la tala de "árboles de gran porte y antigüedad, algunos de ellos aparentemente centenarios", al margen de la eliminación de una parte importante de la vegetación y del entorno natural que existe en el municipio.
Para el PSOE de Ferreras de Abajo, la intensidad de los trabajos y la eliminación de árboles "podrían exceder lo que, razonablemente, puede considerarse una simple limpieza o desbroce", por lo que reclama a la Junta que aclare si las actuaciones cuentan con el correspondiente respaldo administrativo y medioambiental.
Además, solicita al Servicio Territorial de Medio Ambiente que investigue los hechos denunciados y que, si procede, realice una inspección sobre el terreno, con el fin de determinar quién está ejecutando o promoviendo los trabajos de tala de árboles y con qué autorización o resolución administrativa se están realizando.
Del mismo modo, reclama a la Junta que compruebe si entre los ejemplares talados existen árboles protegidos, especies de especial interés, así como si las actuaciones afectan a hábitats, fauna, cauces, riberas, montes u otros espacios sometidos a protección ambiental.
Los socialistas advierten también de que la eliminación de árboles de considerable antigüedad y de elementos naturales que forman parte del paisaje del municipio puede "ocasionar daños irreversibles", por lo que consideran necesario esclarecer cuanto antes la legalidad de las intervenciones.
Por los motivos expuestos, exigen que, si se aprecian actuaciones no autorizadas o contrarias a la normativa vigente, se adopten las medidas de protección y restauración que correspondan, así como las medidas administrativas pertinentes contra los responsables en el caso de que se detecten posibles infracciones.
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